Новое общежитие БГМУ для будущих врачей откроет свои двери осенью

Новости Беларуси. Комфортное проживание в приоритете. Для будущих медицинских работников осенью свои двери откроет новое общежитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь завершаются ремонтные работы. Всего в корпусе 11 этажей, вместимость – 500 человек. Тип здания блочный. В помещениях уже полностью установлена мебель. Некоторые комнаты будут адаптированы для проживания людей с ограниченными возможностями. Студенты смогут заехать в новый корпус уже в октябре.

Алексей Катичев, начальник студенческого городка БГМУ: Мы это общежитие очень ждем, так как наш университет является лидером в экспорте образовательных услуг, а новое общежитие является одним из факторов привлечения у нам в университет других студентов из других стран.

На большой стройке заняты не только профессионалы, но и студотрядовцы. Главная задача – навести порядок после масштабных работ. Награда за старания – первоочередное заселение.

Яна Дедкова, студентка 3 курса БГМУ: В первую очередь мне очень захотелось познакомиться с ребятами из других факультетов, пообщаться. У нас такая дружная большая команда, в которой работаем. Также хотелось помочь нашему общежитию (10-му), нашему университету с облагораживанием нового общежития.

Станислав Глинский, студент 3 курса БГМУ:

Очень так радостно прикоснуться к истории и в прямом смысле положить кирпичик на строительстве этого общежития.

В студенческом городке планируют развивать инфраструктуру и впредь. Рядом с общежитием будущих медиков завершается строительство нового здания для студентов БГУИР.