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В ГАИ рассказали, где в январе в Минске установят камеры видеофиксации нарушений скоростного режима

03 января 2018 20:04
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Новости Беларуси. В столичной ГАИ рассказали, где в январе установят камеры видеофиксации нарушений скоростного режима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ГАИ рассказали, где в январе в Минске установят камеры видеофиксации нарушений скоростного режима-1

Этот список – на ваших экранах. К примеру, камеры, установленные на улице Орловской и Партизанском проспекте, будут работать весь месяц с 7 утра до 8 вечера. Ограничение скорости здесь 60 км/ч. Круглосуточная фиксация будет и на МКАД: в частности на 16 километре внутреннего и 33 километре внешнего кольца. 

# общество # Дорожное движение # Фотофакт

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