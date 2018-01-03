В ГАИ рассказали, где в январе в Минске установят камеры видеофиксации нарушений скоростного режима

Новости Беларуси. В столичной ГАИ рассказали, где в январе установят камеры видеофиксации нарушений скоростного режима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот список – на ваших экранах. К примеру, камеры, установленные на улице Орловской и Партизанском проспекте, будут работать весь месяц с 7 утра до 8 вечера. Ограничение скорости здесь 60 км/ч. Круглосуточная фиксация будет и на МКАД: в частности на 16 километре внутреннего и 33 километре внешнего кольца.