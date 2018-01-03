Спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг ёлки: в Минске прошло рождественское представление для детей-инвалидов

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Наша задача, чтобы ни один ребёнок не остался без внимания, и каждый в эти новогодние и рождественские дни понимал и чувствовал, что городские власти и общественные организации заботятся о них и оказывают всевозможную помощь и поддержку. Константин Крюк:

Мне очень понравилось, было очень весело. Было много конкурсов, интересно было, хорошо, приятно. Здесь я в первый раз.