Спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг ёлки: в Минске прошло рождественское представление для детей-инвалидов

Новости Беларуси. Новогодняя сказка для всех детей. Рождественское представление для детей-инвалидов прошло в Минске. Оно состоялось в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодняя сказка для всех детей. Рождественское представление для детей-инвалидов прошло в Минске. Оно состоялось в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребятам показали праздничный спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки. Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг новогодней елки.
По словам организаторов, подобные утренники помогают особенным ребятам получить заряд положительных эмоций, а также завести новых друзей.
Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Наша задача, чтобы ни один ребёнок не остался без внимания, и каждый в эти новогодние и рождественские дни понимал и чувствовал, что городские власти и общественные организации заботятся о них и оказывают всевозможную помощь и поддержку. Константин Крюк:
Мне очень понравилось, было очень весело. Было много конкурсов, интересно было, хорошо, приятно. Здесь я в первый раз.
Каждый ребенок в зимние праздники ждёт волшебства, радости и подарков. Несмотря на то, что новый год уже наступил, в столице запланировано еще несколько десятков мероприятий. Продлятся они традиционно до самого Рождества.