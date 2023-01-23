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Новое граффити и остановочный пункт в стиле МЧС появились в Червенском районе

23 января 2023 07:04
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Новости Беларуси. Новое граффити в стиле МЧС появилось в Червенском районе на стене одного из жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое граффити и остановочный пункт в стиле МЧС появились в Червенском районе-1

В деревне Островы теперь красуется большой мурал, где изображены основные пять шагов спасения в случае возникновения пожара. Оформление подобрали так, чтобы жители легко изучили и повторили правила безопасности. Также в стиле МЧС недавно установили новый остановочный пункт. Он разместился в райцентре по улице Горбачева. Рядом несколько учреждений образования, торговые центры. Поэтому яркие картинки точно не останутся без внимания.

Новое граффити и остановочный пункт в стиле МЧС появились в Червенском районе-4

Евгений Кулаго, начальник Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Создание данной остановки явилось следующим логическим шагом в осуществлении работы по пропаганде безопасности жизнедеятельности в нашем районе. Данной остановкой мы хотели показать основные причины возникновения пожаров в жилых домах и квартирах, основные опасности, которые подстерегают людей и детей, находящихся в доме. На данной остановке схематически имеются все необходимые средства пожарной защиты, автономный пожарный извещатель, огнетушитель, рассказаны основные пять шагов для спасения.

Новое граффити и остановочный пункт в стиле МЧС появились в Червенском районе-7

На территории Червенского района есть четыре граффити и оборудовано три остановки по теме безопасности. За 2022 год в районе произошло 37 пожаров, с начала этого года уже зарегистрировано три таких случая.

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# МЧС Беларуси # общество # Евгений Кулаго # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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