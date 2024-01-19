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Православные верующие отмечают Крещение

19 января 2024 06:07
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Крещение Господне отмечают сегодня, 19 января, православные. Этот особо почитаемый праздник завершает рождественские Святки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Крещение-1

Церковь в этот день вспоминает, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. В тот же момент верующим явилась Святая Троица. В память о событии особым чином освящают воду в Крещенский сочельник и в сам праздничный день. Окунание в ледяную купель – это народная традиция, которая присоединилась к православному обычаю.

# Церковные праздники # общество

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