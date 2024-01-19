Православные верующие отмечают Крещение

Церковь в этот день вспоминает, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. В тот же момент верующим явилась Святая Троица. В память о событии особым чином освящают воду в Крещенский сочельник и в сам праздничный день. Окунание в ледяную купель – это народная традиция, которая присоединилась к православному обычаю.