Никита Рачиловский: страны Запада понимают, что наш сильный Президент за Беларусь порвёт любого

Григорий Азаренок, СТВ: Очень важный момент – то, что касается нашей интеграции с Российской Федерацией. Конечно, сама интеграция находится под жесточайшим давлением западных стран, писаниями вот этих ничтожеств жалких, которые пытаются... Сколько уже гадоў Лукашэнка здае суверэнітэт? З 1994 года? Усё здае і здае... А яны ўсё пішуць і пішуць, плявузгаюць і плявузгаюць. Это такие люди, странные на самом деле. Они уже там поумирали. Они уже во втором поколении змагары, в третьем… А все Лукашэнка здае суверэнітэт. Это, конечно, смешно.

Проект «Азар е нок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Александра Лукашенко с руководством Совета Министров и губернаторами. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Батька объяснил многим настоящим дипломатическим языком. Но для того, чтобы достучаться даже до самых тупых, которые если видят какой-то элемент интеграции, сотрудничества, сразу думают, что страну сдают.

Григорий Азаренок:

Мы обсуждали – где-то яйца вовремя не подвезли – все в Россию продали, продали суверэнітэт, Россия все яйца съела наши.

Никита Рачиловский:

Это показатель того, что зажрались. Значит, у людей других проблем нет. У людей яиц не хватает. Как бы это сейчас ни звучало двояко, когда у людей нет яиц, им тяжело в этой жизни. Другой момент в том, что если бы не наше Союзное государство, сегодня все могло быть совсем по-другому, потому что страны Запада в том числе понимают: в первую очередь, это сильный Президент, который за свою страну порвет любого; во-вторых, Союзное государство – в случае нападения на Беларусь подключается и Российская Федерация. Это такой двойной-тройной получится, что вся Европа просто забудет о том, как войны здесь проходили раньше – годами, месяцами какие-то сражения шли. Сразу за пару дней, за неделю все завершится.

Григорий Азаренок:

Без красных линий.

Никита Рачиловский:

Да. Союзное государство как раз наоборот – не то что, как они считают, убивает наш суверенитет, наоборот, дополняет наш суверенитет, чтобы он мог существовать.

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