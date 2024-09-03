Новинки в школьных столовых. Чем меню порадует ребят в 2024 году?

В новом учебном году питаться в школьных столовых будет более одного миллиона учащихся. Их ожидает разнообразное меню. Традиционно ребят порадуют и новинками.

Людмила Крупская, директор ГП «Комбинат школьного питания города Минска»: Примерно в двухнедельный рацион на осенний период включено порядка 124 блюд, 67 из них из информационного сборника, разработанного Министерством образования Республики Беларусь, а также наших 5 новых блюд, наши новиночки. Это такие блюда, как грудка птицы, запеченная в сметанном соусе, два напитка, блинчики с творогом, со сметаной, блинчики с яблоком и корицей. Это блюдо мы предложим нашим детям на полдник.

Предпочтение учащихся всегда в приоритете. Несколько недель школьники пробуют разные блюда, проходят анкетирование и записывают свои пожелания. На основе такой дегустации и опроса выявляют самые популярные ответы. И только потом специалисты составляют меню. Так, в 2023 году на первом месте были сырники и овощные смеси. Эти блюда пополнили список двухнедельного рациона. Остаются в меню и неизменные фавориты.

Людмила Крупская:

Топ-блюд у школьников у наших, это, конечно же, шашлычок школьный, курочка пикантная и котлета «Папараць». И, безусловно, пюре картофельное, наверное, во все годы школьников, и еще в мои годы, пользовалось популярностью и продолжает пользоваться. Ну и супы, борщи, щи – эти блюда тоже нравятся нашим детям.

Все блюда проверяют на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Процесс оценки качества меню многоступенчатый, начиная от закупки продуктов и заканчивая лабораторными испытаниями. Особое внимание уделяют составу. Школьное питание должно быть полезным и сбалансированным. Состав должен быть химически чистым.