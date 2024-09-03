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Шри-Ланка досрочно отменила визы для белорусов

03 сентября 2024 14:01
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Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для белорусов. Им можно воспользоваться уже сейчас, а не с 1 октября, как планировалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шри-Ланка досрочно отменила визы для белорусов-2

Новые правила актуальны для граждан еще 37 стран. Кабинет министров уполномочил президента Шри-Ланки ввести безвизовый режим с немедленным вступлением решения в силу. Теперь туристам не нужно оформлять визу по прибытии, достаточно поставить штамп в паспорте с указанием даты въезда.

# Туризм

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