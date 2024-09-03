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Александр Вольфович посетил факультет Генштаба Вооруженных Сил

03 сентября 2024 14:02
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Военная политика Беларуси в современных условиях. Государственный секретарь Совета безопасности 3 сентября общался со слушателями и профессорско-преподавательским составом факультета Генштаба Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович посетил факультет Генштаба Вооруженных Сил-2

Александр Вольфович в Военной академии раскрыл сущность и содержание военного строительства государства, отметил влияющие на него факторы, обозначил ряд первоочередных задач. К разговору присоединился также глава военного ведомства. Генерал-лейтенант Виктор Хренин остановился на непростой обстановке, которая складывается в мире и нашем регионе. Адекватно реагировать на ситуацию позволяют недавние изменения в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине Беларуси.

# Вооруженные силы Беларуси

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