Александр Вольфович посетил факультет Генштаба Вооруженных Сил

Военная политика Беларуси в современных условиях. Государственный секретарь Совета безопасности 3 сентября общался со слушателями и профессорско-преподавательским составом факультета Генштаба Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович в Военной академии раскрыл сущность и содержание военного строительства государства, отметил влияющие на него факторы, обозначил ряд первоочередных задач. К разговору присоединился также глава военного ведомства. Генерал-лейтенант Виктор Хренин остановился на непростой обстановке, которая складывается в мире и нашем регионе. Адекватно реагировать на ситуацию позволяют недавние изменения в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине Беларуси.