Акция «Беларусь адзіная» стартует 5 сентября

В преддверии Дня народного единства во всех регионах пройдет масштабная акция «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, впервые организованный в 2021-м, стал традиционным. На различных площадках будут выступать парламентарии, лидеры общественного мнения и представители партий. Причем в 2024 году кого именно хотят видеть в том или ином регионе, определяла приглашающая сторона. В формате живого диалога спикеры обсудят самые актуальные вопросы информационной повестки. Главное, что в условиях турбулентной мировой ситуации Беларуси удается сохранить стабильность и мир.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»: Самое широкое парламентское представительство как Палаты представителей, так и Совета Республики. У нас никогда в этой лекционной работе не было столько депутатов. Это очень важно в плане обратной связи для учета в дальнейшей общественной работе тех замечаний, вопросов, предложений, сложностей, с которыми сталкиваются наши активисты на местах. Комплексно мы впервые проводим в таком масштабе эту акцию.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Населению в регионах очень востребован прямой диалог. Эмоциональный контакт с теми спикерами, которые зачастую появляются только на телевидении или в радиопередачах, и возможность задать напрямую вопросы и привлекает внимание аудитории, молодежи.

Общественно-политический проект охватит семь городов. Первым его примет уже 5 сентября Солигорск.