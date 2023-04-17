Новикова об АЭС в странах-соседках Беларуси: им очень обидно, что у нас получилось, нам кредит дала Россия, а у них нет

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Дело в том, что когда строилась атомная электростанция, ясное дело, что говорили, что будут излишки электроэнергии – это к вопросу о Польше. Вы говорили, что Польша собирается строить, как бы они не ругались, так же, как и Литва ругается, Литва же хотела построить, они нашли японского разработчика, но они не нашли инвестора. Поэтому им очень обидно, что у нас получилось, нам кредит дала Россия, а у них нет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это понятно. И инженеры из Висагинаса едут в Островец работать, а что делать. Потому что это инженеры были со всего Советского Союза, они не литовцы по национальности.

Ирина Новикова:

Да, так я вам больше скажу. В Польше у них шла речь об одной атомной станции на северо-западе. Но начало строительства знаете, какой год? 2034-й. Еще дожить надо.