Новикова об АЭС в странах-соседках Беларуси: им очень обидно, что у нас получилось, нам кредит дала Россия, а у них нет

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Дело в том, что когда строилась атомная электростанция, ясное дело, что говорили, что будут излишки электроэнергии – это к вопросу о Польше. Вы говорили, что Польша собирается строить, как бы они не ругались, так же, как и Литва ругается, Литва же хотела построить, они нашли японского разработчика, но они не нашли инвестора. Поэтому им очень обидно, что у нас получилось, нам кредит дала Россия, а у них нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это понятно. И инженеры из Висагинаса едут в Островец работать, а что делать. Потому что это инженеры были со всего Советского Союза, они не литовцы по национальности.
Ирина Новикова:
Да, так я вам больше скажу. В Польше у них шла речь об одной атомной станции на северо-западе. Но начало строительства знаете, какой год? 2034-й. Еще дожить надо.
Алена Сырова, СТВ:
Потому что в 2033-м они планируют запустить ту, которую начнут строить в 2026-м, по-моему.
Ирина Новикова:
Нам можно выступать против их станции, они хотят по технологиям американским. А Кирилл правильно говорил с самого начала, что технологии у России самые лучшие и во Франции. Я знаю, что французы очень хорошо занимаются атомной энергетикой и россияне. Американцы очень сильно, говорят, отстали.
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