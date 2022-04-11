Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?

Новости Беларуси. Тематические встречи, митинги-реквиемы и посещение знаковых мест. В Минской области прошли десятки мероприятий, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе их более 900 человек.

Юлия Минич, корреспондент: 1943 год, 26 сентября. В этот день деревня Новики перестала существовать на карте Мядельщины. Ее спалили немецкие каратели вместе с 45-ю жителями.

Одна улица на 26 домов: ухоженные дворы, пение петухов, редкие силуэты прохожих. Время в маленькой деревушке протекает неторопливо. Сложно представить, что почти 80 лет назад она была полностью охвачена огненными языками пламени. Но возродилась спустя годы. Сейчас здесь живут другие семьи, обосновались дачники.

Наталья Колбун, председатель Сватковского сельисполкома:

Благодаря инициативе именно местных жителей было произведено это благоустройство захоронений на кладбище деревни Новики. Жители собрали деньги, и за их счет и за счет средств Фонда мира были установлены кресты.

87 спаленных деревень, и это только в Мядельском районе. Не все снова восстановили. Три деревни пережили горькую трагедию Хатыни.