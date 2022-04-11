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Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?

11 апреля 2022 14:08
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Новости Беларуси. Тематические встречи, митинги-реквиемы и посещение знаковых мест. В Минской области прошли десятки мероприятий, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе их более 900 человек.

Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?-1

Юлия Минич, корреспондент:
1943 год, 26 сентября. В этот день деревня Новики перестала существовать на карте Мядельщины. Ее спалили немецкие каратели вместе с 45-ю жителями.

Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?-4

Одна улица на 26 домов: ухоженные дворы, пение петухов, редкие силуэты прохожих. Время в маленькой деревушке протекает неторопливо. Сложно представить, что почти 80 лет назад она была полностью охвачена огненными языками пламени. Но возродилась спустя годы. Сейчас здесь живут другие семьи, обосновались дачники.

Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?-7

Наталья Колбун, председатель Сватковского сельисполкома:
Благодаря инициативе именно местных жителей было произведено это благоустройство захоронений на кладбище деревни Новики. Жители собрали деньги, и за их счет и за счет средств Фонда мира были установлены кресты.

87 спаленных деревень, и это только в Мядельском районе. Не все снова восстановили. Три деревни пережили горькую трагедию Хатыни.

Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?-10

Алексей Комолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Когда на место сожжения деревни и местных жителей пришли уцелевшие и жители соседних деревень, они стали искать родственников. У многих на территории одного сельсовета были родственники, друзья. Из погибших в деревне Брусы среди пепла увидели блестящий предмет – та самая кружка. Кружка, которая принадлежала представителям семьи Балаховичей.

Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?-13

В восстановленной из пепла деревне Новики сейчас мирно живут 54 человека – работают на земле, растят детей. Но те страшные события, произошедшие на территории поселка, не забыты. Здесь возвели мемориал. Его установили в самом сердце деревни, чтобы помнили.

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# Великая Отечественная война # общество # Юлия Минич # Наталья Колбун # Алексей Комолов # Фотофакт

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