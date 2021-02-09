«Новичку понадобится день-два». Как научиться кататься на сноуборде?

Кто круче: лыжники или сноубордисты? Ответить на этот извечный вопрос очень непросто. Еще труднее сказать, на чем новичку будет легче кататься. Попробуем проверить. Кстати, напоминаем: рисунок на доске ни на что не влияет. Так что выбирать сноуборд только по нему не стоит, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вероника Сайко, корреспондент:

Как выбрать сноуборд новичку? Лучше сразу покупать или брать в прокате?

Павел Бабкин, администратор пункта проката горнолыжного комплекса:

Первый раз вам может не понравиться кататься, поэтому лучше прийти в прокат. Все, что вам надо, – это непромокаемая одежда, чтобы не замерзнуть и не промокнуть на склоне. Во-вторых, вам надо знать ваш размер обуви, приблизительный рост и вес, потому что доской вы управляете не ростом, а весом. Ботинки подбираются под размер креплений, а доска по вашим физическим параметрам. Еще не помешала бы базовая защита – это шлем, защита копчика и запястий. Чаще всего вы падаете на сноуборде либо лицом вперед, либо на спину. Когда вы уже выбрали себе доску, можете обратиться к инструктору или вашим друзьям, которые умеют кататься, они вам помогут. Если такой возможности нет, можно спросить кого-то на склоне. Доска настроена симметрично. Это значит, что вы можете кататься и в левую, и в правую ногу одинаково, что очень хорошо для новичков, поскольку они не знают, как им вообще удобно двигаться на доске. Немножко давите на носки, чтобы вы не соскальзывали вниз, это называется «передний кант».

– С чего надо начать? С положения корпуса, колен?

– Чтобы устойчиво стоять хотя бы так, у вас должен быть вес распределен пополам на левой и правой ноге. Чтобы начать движение, вы переносите большую часть своего веса в ту сторону, куда хотите ехать, и разворачиваете плечо либо руку по движению. Тогда вы начнете немножко двигаться в ту сторону.

– А как тормозить? Самый главный вопрос, который вначале интересует.

– Мы давим всем весом на передний либо задний кант. Если мы спускаемся вниз, то разворачиваемся и давим.

Во время первой попытки обуздать сноуборд кажется, что лыжи были гораздо проще. Как минимум потому, что нет ощущения, что ноги связаны. И на лыжах как-то проще стоять без чьей-либо поддержки.

– Сколько примерно нужно времени, чтобы научиться кататься?

– По своему опыту скажу, что новичку, который ни разу не катался ни на одной из досок, скейтборде или сноуборде, понадобится один-два дня, чтобы уверенно себя чувствовать на склоне.

– Как вы считаете, на что легче встать – сноуборд или лыжи? С чего вообще начать?

– Со сноуборда.

– Почему?

– Это мое личное мнение, я сам начинал со сноуборда, и на лыжах у меня как-то не получается кататься, а на сноуборде очень даже неплохо.