«Ему надо с кем-то рядом быть, делиться своими эмоциями». У этой белоруски живут целых 13 хаски

Новости Беларуси. Не влюбиться в эту породу собак невозможно, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Дружелюбные и очень пушистые. С голубыми и разноцветными глазами. Они вряд ли смогут охранять режимный объект, зато точно растопят любое сердце.

Эта порода возникла в Сибири. Хаски использовались чукотскими племенами в качестве ездовых собак. А еще с помощью хаски согревались. Прошли века, настали времена электрических радиаторов и батарей. Но хаски все также являются популярными домашними любимцами. В агрогородке Колодищи поселилось целое семейство этих собак.

Наталья Винтерштейн, владелица собачьего питомника:

У нас 13 хаски, один аляскинский маламут, три джек-рассела, брюссельский гриффон. Вероника Сайко, корреспондент:

Почему именно хаски?

Наталья Винтерштейн:

Сложно объяснить, почему именно хаски. Всем же нравятся какие-то определенные породы, так и мне. Аляскинский маламут, девочка наша новая, не могу даже понять. Мне хаски все равно больше нравятся. Они ласковые, красивые, хитрые немножко. Но эта хитрость незлобная. Хаски очень сильные. Хоть в упряжку запрягай. Кстати, любители этой породы так и делают. Чтобы утащить одного среднестатистического взрослого, понадобится две собаки. Больше хаски – выше скорость.

Наталья Винтерштейн:

Это спортивный, облегченный вариант. Для меня самый комфортный, потому что с ним легче и мне, и хаски. Все получают удовольствие от катания и от работы. Все думают, что мы сейчас поставим собак, и они начнут нас катать. Это то же самое, что сейчас на вас надеть спортивные лосины и кроссовки и отправить на марафон. Ездим здесь в свое удовольствие в лес. Никуда не ездим, но все смеются и шутят над нами, что мы абсолютно независимы от нефти, у нас есть электромобиль и хаски. Катание – это тяжелый спорт. Как услуги его сейчас не даем людям. Люди думают, что это игра, а это далеко не игра. Это физическая нагрузка, в которой участвуют несколько человек и несколько собак как минимум. Человек должен участвовать вместе с собаками, вместе с ними работать. А люди думают, что я сяду и поеду, меня повезут. Это же не паровозик. Собаки даже часто под чужим человеком вообще не пойдут.

Вероника Сайко:

Катание на нартах, наверное, самый милый вид спорта. Не стоит беспокоиться об этих голубоглазых красавцах. У них полно энергии. Летом эта порода тоже скучать не заставит. С ними можно попробовать такой спорт, как дог-трекинг.

Наталья Винтерштейн:

Вот вам надеваем пояс, а на собаку – шлейку. На собаке всегда шлейка, между вами потяг. Потяг – это, грубо говоря, веревочка с амортизатором, чтобы при рывке снять нагрузку с вашей спины и спины собаки. Все, если у таких легеньких, как вы, то вам только крылышек не будет хватать при хорошей физической форме собаки. Легеньким вообще не стоит, потому что падают, разбивают носы и коленки. К этому нужно быть тоже готовым. Минимум надо быть 50 килограмм. Выходить на пробежки с такими собаками – тоже одно удовольствие. Они точно не устанут раньше хозяина. Вероника Сайко:

Если только купил щенка, сколько с ним надо проводить времени?

Наталья Винтерштейн:

Уходим в декрет, только грудью кормить не надо. Все индивидуально. Даже два щеночка, которые тут находятся, один такой по характеру, второй – другой. Рыженький вообще сидеть на месте не может, не может быть один. Он эмоциональный, ему надо с кем-то рядом быть, делиться своими эмоциями. Второй ребенок более спокойный, с ним можно будет договориться и уйти на пару часов.

Вот только домоседам эта порода не подойдет. Хаски своенравные. Если не уделять им достаточно времени, погрызенной мебели и проводов не миновать. Подходить к покупке хаски нужно очень ответственно. Нередки случаи, когда их возвращают обратно к заводчику. Хоть хаски и принадлежит к генетической семье шпицев, но это далеко не комнатная собачка. Вероника Сайко:

А сколько раз в день их надо выводить и на сколько часов?

Наталья Винтерштейн:

Все индивидуально, у каждого должна быть своя физическая нагрузка. Нужно смотреть, чтобы ваш питомец устал на прогулке. Это же видно, когда язычок на боку. – Тяжело с ними справляться: выгулять, накормить, погладить, почесать?

– Тяжело наладить все. Когда все налажено, для всех комфортно, тогда не тяжело.

– Как они уживаются с другими питомцами?

– Жужа – брюссельский гриффон, прекрасно уживается со всеми.