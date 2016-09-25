Новая жизнь бегущих от войны: в Бресте открыли класс языковой подготовки для беженцев

Новости Беларуси. Бегущие от войны. Миллионы людей по всему миру, спасаясь от пуль, вынуждены покидать свои дома в поисках мирной жизни. Немало среди них и тех, кто для уверенного будущего выбрал нашу страну, нашел здесь работу, обрел семью и самое главное – забыл об ужасах войны.

Чтобы помочь им быстрее адаптироваться в новой среде в Бресте открылся класс языковой подготовки для беженцев. Среди учеников афганец и эритреец. Легко ли дается учеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответы у доски и конспекты – все как школе, только за партой не обычные ученики, а беженцы. Изучение русского языка для них необходимость. Ведь так намного легче адаптироваться в новой среде.

В классе языковой подготовки, созданном при поддержке ООН, все начинается с самых азов.

Татьяна Тоболевич, старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного технического университета:

На уроке начали мы, как положено, с буквы «А». Научились писать, научились читать. Сейчас изучаем местоимения. Русский язык им дается.

Шазаман покинул родной Афганистан год назад. Признается: бежал от террористической чумы. Его страну буквально топят в крови радикальные группировки «Талибан» и «Исламское государство». Даже на расстоянии в тысячи километров он не перестает переживать за своих близких, поэтому лицо от камер предпочитает скрывать.

В Беларуси вместе с семьей надеется начать новую жизнь.

Шазаман, беженец (Афганистан):

Это хорошее место. Мирное место. Изучать русский язык нам легко, потому что мы понимаем его важность для нас, приезжих. Мои братья и сестры уже пошли в школу здесь. А отец ищет работу. Надеюсь, язык поможет найти ее и мне.

Похожая история у Тесфы из Эритреи.

В Беларуси африканский беженец собирается не только найти работу, но и жениться.

А пока разбирается в тонкостях великого и могучего. Благо, для этого в Бресте есть все необходимое.

Вячеслав Драган, первый проректор Брестского государственного технического университета:

Там интерактивные доски, компьютеры с необходимым программным обеспечением для изучения русского языка. Самый высокий уровень, самая современная техника. Такие классы не у многих есть.

В брестском расписании – три пары в неделю. Будут и домашние задания с контрольными. Шазаман и Тесфа пока уроков не пропускают. А, возможно, скоро русский язык впишется в жизнь и других беженцев.