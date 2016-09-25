В память о них не гаснет вечный огонь: 45 лет назад открылся мемориальный комплекс «Бресткая крепость-герой»

Новости Беларуси. Чтобы помнили. Ровно 45 лет назад был открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В память о воинах, которые первыми приняли удар немецко-фашистских захватчиков в июне 41-го, здесь не гаснет вечный огонь.

В течение месяца защитники крепости держали оборону и не сдавались под натиском многочисленных немецких оккупантов.

Монумент «Мужество» и скульптурная композиция «Жажда» сегодня являются всемирно известными символами героизма и стойкости тех, кто не жалел своей жизни, защищая Родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.