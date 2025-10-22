Новая страница в сотрудничестве! В Астане пройдёт первый белорусско-казахстанский аграрный форум

Первый белорусско-казахстанский аграрный форум пройдет завтра в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он представляет значительный интерес для представителей АПК двух стран и, безусловно, откроет новую страницу в экономическом сотрудничестве наших государств. Состоится форум в рамках Казахстанской агропромышленной недели KazAgro, ставшей уже традиционной. Эти выставки ежегодно собирают сотни участников из десятков стран и охватывают все направления сельского хозяйства: от традиционного животноводства до использования новейших технологий в растениеводстве. Анастасия Иванникова из Казахстана о предстоящем форуме.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Гигантская сфера, а вокруг разнообразные международные и тематические павильоны. Многофункциональная бизнес-арена Астаны не может не удивлять. Но, конечно, функции у нее не только эстетические. Она была и остается центром делового притяжения. В эти дни – специалистов из сферы аграрной. Поэтому и такая выставка сельскохозяйственной техники на любой вкус в эти дни никого не удивляет.

Строительство Международного выставочного комплекса «ЭКСПО» велось в преддверии одноименной выставки. Проходила она в 2017 году. Нынешнюю выставку по сельскому хозяйству тоже называют одной из самых масштабных в Центральной Азии. И Беларуси здесь есть что предложить. Об углублении двустороннего диалога речь шла сегодня и в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Предстоящий совместный белорусско-казахстанский аграрный форум тоже принесет свои бизнес-плоды. И, к слову, станет первым профильным мероприятием такого масштаба в истории двусторонних отношений. В эти дни в Казахстан приехала большая белорусская делегация.

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси

Все выстроенные каналы и связи за предыдущие годы позволяют нам собирать на совместных сборочных производствах до 10 тысяч тракторов и до тысячи комбайнов. Тот этап, который реализует наш Минский тракторный завод, он в четыре этапа, два уже реализованы, и он идет в графике. Мы планируем, что до конца 2029 года все четыре этапа будут реализованы, выйдем на достойную локализацию, и это будет сборочное производство, которое будет работать не только на интересы Казахстана, но и на близлежащие регионы Центральной Азии.