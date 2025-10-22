Лучше один раз увидеть! Пресс-тур для журналистов из Беларуси и России проходит в Брестской области

«Сделано в Беларуси» – этот бренд уже давно стал синонимом высокого качества наших товаров и проводником на необъятном российском рынке. Наши товары знают и ценят и в соседнем Смоленске, и в далеком Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продовольствие – это важнейшая статья белорусского экспорта. Хотя три десятка лет назад далеко не по всем позициям молодая суверенная страна обеспечивала собственные потребности. Сегодня можем накормить не только себя, но и миллионы жителей Союзного государства. Практически треть экспортных поставок белорусского продовольствия приходится на Брестскую область. Именно сюда приехали российские журналисты.

Лучше один раз увидеть (подумали организаторы) и привезли российских журналистов самой широкой географии аудитории – от Москвы до Иркутска – в сердце белорусской деревенской жизни. Впрочем, из поистине сельского здесь только уклад. Технологии в производстве и уровень жизни уже давно шагнули вперед. Хозяйство «Беловежский» – сельскохозяйственный гигант, по площади второй в стране. 43 тысячи гектаров сельхозугодий на территории сразу двух районов, Каменецкого и Пружанского. Производство замкнутого цикла – от поля до торгового прилавка.

Наталия Маевская, шеф-редактор информационно-аналитического портала Союзного государства:

Пресс-тур ответит нашим коллегам из России, что такое белорусское качество. Как у нас в Беларуси говорят, чтобы они смогли не только ўбачыць на ўласныя вочы, но и попробовать. Это не какие-то потемкинские деревни, не какие-то лубочные витрины с мясом. Это повседневная жизнь наших белорусов. Цикл производства от фермы до перерабатывающего комплекса.

Чтобы прокормить 15-тысячное стадо и свыше 100 тысяч голов свиней, в хозяйстве запустили собственный комбикормовый завод. Компоненты выращивают на своих же полях. Гордость «Беловежского» – первая роботизированная ферма в СНГ. Датчики позволяют контролировать процесс дойки удаленно, а система анализирует десятки параметров здоровья и состояния животных. Сегодня это повседневность, а еще вчера оказалась фантастикой для всего белорусского сельского хозяйства.

Лев Комов, издатель, представитель ассоциации региональных издателей России (Москва):

Качество молока, которое здесь с потрясающей рентабельностью производится, – есть чему поучиться. Я вижу, с какой рачительностью белорусские земледельцы и скотоводы относятся буквально к каждому гектару. Продовольственная безопасность заключается не только в том, сколько у нас лежит на складе консервов, а в том, как мы ухаживаем за своей землей, как развиваем и вкладываем в нее деньги, свой труд. Чтобы действительно в случае чего быть полностью на самообеспечении.

Белорусская продукция прокладывает себе путь на прилавки качеством, признанным и оцененным. На прошедшем недавно в Сочи международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС «Молочный успех», который собрал лучших в отрасли производителей России и Беларуси, предприятия нашей страны завоевали высшие награды.

Один из победителей – еще одна точка в маршруте пресс-тура – Кобринский маслодельно-сыродельный завод. В сутки здесь перерабатывают до 650 тонн молока и получают более 150 наименований продукции. До 70 % отправляется на экспорт. В России создана своя товаропроводящая сеть, охватывающая практически все регионы.

Захар Акопов, автор и ведущий программы «Неделя Союзного государства» телеканала «БелРос»:

Во многих регионах России есть белорусские магазины, которые пользуются у российского потребителя спросом. Было интересно увидеть, как это все делается, как производится. Потому что россияне знают очень много о белорусском качестве. И, соответственно, как этого качества добиваться, мы и увидели в этом пресс-туре.

Деревня будущего – именно такой статус носит молодой агрогородок «Беловежский», где живут свыше 2 200 человек. Социальная инфраструктура тесно увязана с развитием производства. Хозяйство строит жилье и вкладывает средства в создание комфортных условий для жизни.

Людмила Ляшук, генеральный директор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Такой пресс-тур, подтверждающий наш уверенный шаг вперед по развитию АПК, доказывает, что мы правильно выбрали вектор. Правильный вектор развития как в производстве, так и в социальной сфере. Пресс-тур подтверждает, что людям интересно. Бренд «Зроблена ў Беларусі» работает в России.