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Какие задачи поставил Лукашенко по кадровой политике? Кочанова о подробностях доклада Президенту

22 октября 2025 17:24
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Президент 22 октября заслушал доклад Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его основной темой стал мониторинг сферы торговли на местах и процессов ценообразования. Читайте здесь. 

Какие задачи поставил Лукашенко по кадровой политике? Кочанова о подробностях доклада Президенту -2

Кроме того, Наталья Кочанова доложила главе государства блок кадровых вопросов, которые входят в компетенцию Совета Республики. 

Наталья Тарасюк, политический обозреватель ОНТ:
Наталья Ивановна, вы докладывали Президенту по кадровым вопросам. О чем именно, какие задачи в общей кадровой политике Президент ставит перед Советом Республики?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Александр Григорьевич всегда очень трепетно относится к вопросам регионального развития нашей страны. Эта задача была поставлена и сформулирована и VI Всебелорусским народным собранием, и сейчас, когда мы работаем над программой-2026-2030, мы четко понимаем, что равномерное развитие регионов, региональная политика – это прежде всего.

И в этой работе, конечно, важное внимание уделяется кадровой политике. Законы одинаковые, условия экономические одинаковые, ситуация складывается по-разному. Президент подробно расспросил о том, как работают кадры на местах, какие сегодня видят сенаторы, члены Совета Республики, вопросы в кадровой политике, как решаются эффективно те обращения, которые поступают к нашим членам Совета Республики. Это характеризует эффективную работу кадров на местах.

Я подробно доложила Президенту о том, как решаются эти вопросы, как осуществляется подбор кадров, как закрепляются молодые специалисты, которые приезжают работать в регионы, как сегодня работают те руководители, которые занимают столь ответственные должности, такие как председатель горисполкома, председатель районного исполкома, наши коллеги депутаты. 

# Наталья Кочанова # Наталья Тарасюк # Александр Лукашенко # Государственная политика

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