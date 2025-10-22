95% молодых белорусов считают семью главной ценностью – опрос

Государственная поддержка семей с детьми является для Беларуси национальным брендом. И это не только дань традициям (забота о родных и внимание к детям заложены в генетический код белорусов), подобные вопросы важны и для современного поколения. Согласно опросам, 95 % молодых людей считают семью главной ценностью. Большинство жителей нашей страны хотят иметь двоих детей, при этом каждый пятый ребенок рождается в многодетной семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная поддержка семей в Беларуси разноплановая: это выплата пособий в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение продуктами питания в первые годы жизни ребенка, оказание материальной помощи по разным причинам и, конечно, назначение семейного капитала.

Но лучше этих слов говорят цифры: количество многодетных семей в Беларуси продолжает расти. Если по данным переписи 2019 года их было чуть больше 105 тысяч, то сегодня количество превысило 120 тысяч. В основном это семьи, которые воспитывают троих детей, но есть и те, в которых количество детей больше.

Самым многодетным регионом Беларуси является Брестская область. Динамика впечатляет: только за последнюю пятилетку количество многодетных увеличилось в два раза. Далее следует Минская область. Кстати, именно здесь, в Солигорском районе, проживает семья-рекордсмен, в которой родители заботятся о 14 детях, а первенцу уже исполнилось 18. Замыкает тройку лидеров Гомельская область. Ну а остальным регионам есть к чему стремиться. Всего же в стране зарегистрировано 46 семей, в которых счастье умножено на 10 и больше.

Труд по воспитанию детей ценится и признается на государственном уровне. Высшей наградой является орден Матери, это одновременно и признание подвига женщин, которые родили или воспитывают 5 детей, и в то же время мотивация для тех, кто стремится к расширению семьи.

Кстати, в этом году награды удостоены 458 женщин. И тут также положительная динамика: в 2010 году было 318 наград, в 2019 были отмечены заслуги около 150 мам. В целом же за последние 27 лет их число составило 14 тысяч. Хотя, конечно, как признаются сами мамы, самая главная награда для них – это здоровые и счастливые дети.