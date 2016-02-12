Новости Беларуси. Новая редакция Военной доктрины Беларуси поступила в нижнюю палату Парламента. Президент Александр Лукашенко одобрил документ по итогам состоявшегося 22 января заседания Совета безопасности.

Необходимость переработки доктрины вызвана изменениями военно-политической обстановки в мире, характера вооруженной борьбы, а также современными тенденциями развития белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Изменились и вызовы, и угрозы национальной безопасности, изменились формы и способы ведения военных действий и количество вооруженных конфликтов, которые с периодичностью вспыхивали. Они вроде бы как были различны по своей сути, содержанию, по формам ведения, но вместе с тем они имели некую одинаковую природу их изначального появления. И предыдущая доктрина, и эта имеют сугубо оборонительный характер, мы не имеем ни к кому территориальных претензий, наши национальные интересы никогда не выходят за пределы наших государственных границ.