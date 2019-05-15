«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году

Нередко со сменой сезона приходит желание что-то поменять в своём внешнем виде. И касается это не только девушек.
Самые главные тренды бьюти-сферы не так давно показали на минском вернисаже.
Нередко со сменой сезона приходит желание что-то поменять в своём внешнем виде. И касается это не только девушек.
Самые главные тренды бьюти-сферы не так давно показали на минском вернисаже.
Профи здесь традиционно соревнуются в искусстве причёски, маникюра, макияжа.
Наталья Крылова, директор фестиваля «Минский вернисаж»:
Не зря статус имеет международный фестиваль, потому что не только из Беларуси мастера представлены на конкурсной площадке, но это и Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва.
Не за горами начало свадебного сезона и вокруг конкурса причёсок для невест очевидный ажиотаж.
В этом году в топе простые, но эффектные образы: красиво разложенные волны, пышные локоны и пучки с объёмами.
Галина Гемма, стилист:
Высокие чёлки, конечно же, мы уже несколько лет видим в тренде. И они отрабатывают свою роль как с затылочной части, так и вот мы видим холодные голливудские волны, которые идут от лицевой части.
Со слов мастеров, чтобы сотворить шедевр на голове будущей жены, нужно не менее часа. И это, не считая предварительной подготовки.
Андраник Гукасян, стилист:
Волосы у всех разные. Бывают пушистые, бывают гладкие, непослушные. И надо готовить заранее волосы, чтобы они были послушными.
Чуда не случится и без обязательного арсенала инструментов.
Наводим красоту. Благоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае
Андраник Гукасян:
Расчёски, блеск для волос, утюги, плойка, украшения ещё дополняют образ. Потому что если где-то накосячил, то украшения тебя спасут.
На «Минском вернисаже» борьба визажистов развернулась в номинации «фантазийный мэйк-ап».
А вот что касается праздничного или повседневного макияжа – здесь вне конкуренции сдержанный стиль и сияние чистой кожи.
Светлана Продухо, визажист:
В макияже модна всегда классика. Это спокойные пастельные оттенки, красивая здоровая кожа. Если говорить о профессиональном макияже, то обычно визажист выполняет макияж около часа. Самостоятельно кто-то может и за 15 минут накраситься, а кто-то тоже и за час, и за полтора.
Как говорится, красота в деталях. А их много. Ещё один маркер хорошего вкуса – ногти.
В этот раз конкурсные мастера удивляли публику абсолютно не носкими, но безумно сложными и красивыми работами.
Между тем, в повседневный маникюр 2019 год не привнёс никаких обновлений.
Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров:
Абсолютно всё ушло в минимализм. Это было ещё года 2 назад. Сейчас простое покрытие гель-лаками, особо никто ничего на ногтях не рисует.
Всё ушло в простоту, в носибельность, в актуальность. Чтобы это было комфортно, быстро и удобно.
Мужчин на этом празднике красоты можно было найти у стендов барбер-шопов. Немало гостей в тот день услышали неожиданные вердикты. Как оказалось, канадка или андеркат (одни из самых популярных стрижек в последние годы) вскоре могут уступить место классическим мужским причёскам.
Алеся Лапицкая, председатель жюри мужских парикмахеров:
Несоединённая стрижка: с объёмной макушкой, с лысыми висками и затылочной зоной – это не каждому пойдёт, это не каждому красиво. Я думаю что андеркат скоро уйдёт.