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«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году

15 мая 2019 12:50
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Нередко со сменой сезона приходит желание что-то поменять в своём внешнем виде. И касается это не только девушек.

Самые главные тренды бьюти-сферы не так давно показали на минском вернисаже.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-1

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-3

Профи здесь традиционно соревнуются в искусстве причёски, маникюра, макияжа.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-6

Наталья Крылова, директор фестиваля «Минский вернисаж»:
Не зря статус имеет международный фестиваль, потому что не только из Беларуси мастера представлены на конкурсной площадке, но это и Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва.

Не за горами начало свадебного сезона и вокруг конкурса причёсок для невест очевидный ажиотаж.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-9

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-11

В этом году в топе простые, но эффектные образы: красиво разложенные волны, пышные локоны и пучки с объёмами.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-14

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-16

Галина Гемма, стилист:
Высокие чёлки, конечно же, мы уже несколько лет видим в тренде. И они отрабатывают свою роль как с затылочной части, так и вот мы видим холодные голливудские волны, которые идут от лицевой части.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-19

Со слов мастеров, чтобы сотворить шедевр на голове будущей жены, нужно не менее часа. И это, не считая предварительной подготовки.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-22

Андраник Гукасян, стилист:
Волосы у всех разные. Бывают пушистые, бывают гладкие, непослушные. И надо готовить заранее волосы, чтобы они были послушными.

Чуда не случится и без обязательного арсенала инструментов.

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Андраник Гукасян:
Расчёски, блеск для волос, утюги, плойка, украшения ещё дополняют образ. Потому что если где-то накосячил, то украшения тебя спасут.

На «Минском вернисаже» борьба визажистов развернулась в номинации «фантазийный мэйк-ап».

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-25

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-27

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-29

А вот что касается праздничного или повседневного макияжа – здесь вне конкуренции сдержанный стиль и сияние чистой кожи.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-32

Светлана Продухо, визажист:
В макияже модна всегда классика. Это спокойные пастельные оттенки, красивая здоровая кожа. Если говорить о профессиональном макияже, то обычно визажист выполняет макияж около часа. Самостоятельно кто-то может и за 15 минут накраситься, а кто-то тоже и за час, и за полтора.

Как говорится, красота в деталях. А их много. Ещё один маркер хорошего вкуса – ногти.

В этот раз конкурсные мастера удивляли публику абсолютно не носкими, но безумно сложными и красивыми работами.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-35

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-37

Между тем, в повседневный маникюр 2019 год не привнёс никаких обновлений.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-40

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров:
Абсолютно всё ушло в минимализм. Это было ещё года 2 назад. Сейчас простое покрытие гель-лаками, особо никто ничего на ногтях не рисует.

Всё ушло в простоту, в носибельность, в актуальность. Чтобы это было комфортно, быстро и удобно.

Мужчин на этом празднике красоты можно было найти у стендов барбер-шопов. Немало гостей в тот день услышали неожиданные вердикты. Как оказалось, канадка или андеркат (одни из самых популярных стрижек в последние годы) вскоре могут уступить место классическим мужским причёскам.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-43

Алеся Лапицкая, председатель жюри мужских парикмахеров:
Несоединённая стрижка: с объёмной макушкой, с лысыми висками и затылочной зоной – это не каждому пойдёт, это не каждому красиво. Я думаю что андеркат скоро уйдёт.

«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году-46

# Прически # общество # Галина Гемма # Наталья Крылова # Андраник Гукасян # Светлана Продухо # Вероника Квятковская # Алеся Лапицкая

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