«Холодные голливудские волны». 3 причёски для невест в 2019 году

Нередко со сменой сезона приходит желание что-то поменять в своём внешнем виде. И касается это не только девушек. Самые главные тренды бьюти-сферы не так давно показали на минском вернисаже.

Профи здесь традиционно соревнуются в искусстве причёски, маникюра, макияжа.

Наталья Крылова, директор фестиваля «Минский вернисаж»:

Не зря статус имеет международный фестиваль, потому что не только из Беларуси мастера представлены на конкурсной площадке, но это и Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва. Не за горами начало свадебного сезона и вокруг конкурса причёсок для невест очевидный ажиотаж.

В этом году в топе простые, но эффектные образы: красиво разложенные волны, пышные локоны и пучки с объёмами.

Галина Гемма, стилист:

Высокие чёлки, конечно же, мы уже несколько лет видим в тренде. И они отрабатывают свою роль как с затылочной части, так и вот мы видим холодные голливудские волны, которые идут от лицевой части.

Со слов мастеров, чтобы сотворить шедевр на голове будущей жены, нужно не менее часа. И это, не считая предварительной подготовки.

Андраник Гукасян, стилист:

Волосы у всех разные. Бывают пушистые, бывают гладкие, непослушные. И надо готовить заранее волосы, чтобы они были послушными. Чуда не случится и без обязательного арсенала инструментов. Наводим красоту. Благоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае Андраник Гукасян:

Расчёски, блеск для волос, утюги, плойка, украшения ещё дополняют образ. Потому что если где-то накосячил, то украшения тебя спасут. На «Минском вернисаже» борьба визажистов развернулась в номинации «фантазийный мэйк-ап».

А вот что касается праздничного или повседневного макияжа – здесь вне конкуренции сдержанный стиль и сияние чистой кожи.

Светлана Продухо, визажист:

В макияже модна всегда классика. Это спокойные пастельные оттенки, красивая здоровая кожа. Если говорить о профессиональном макияже, то обычно визажист выполняет макияж около часа. Самостоятельно кто-то может и за 15 минут накраситься, а кто-то тоже и за час, и за полтора. Как говорится, красота в деталях. А их много. Ещё один маркер хорошего вкуса – ногти. В этот раз конкурсные мастера удивляли публику абсолютно не носкими, но безумно сложными и красивыми работами.

Между тем, в повседневный маникюр 2019 год не привнёс никаких обновлений.

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров:

Абсолютно всё ушло в минимализм. Это было ещё года 2 назад. Сейчас простое покрытие гель-лаками, особо никто ничего на ногтях не рисует. Всё ушло в простоту, в носибельность, в актуальность. Чтобы это было комфортно, быстро и удобно. Мужчин на этом празднике красоты можно было найти у стендов барбер-шопов. Немало гостей в тот день услышали неожиданные вердикты. Как оказалось, канадка или андеркат (одни из самых популярных стрижек в последние годы) вскоре могут уступить место классическим мужским причёскам.