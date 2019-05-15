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Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»

15 мая 2019 11:58
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Новости Беларуси. Самый семейный день года. Международный день семьи отмечают в Беларуси 15 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре сегодняшнего праздника и чета Ковалевых. С подарками к ним приехала министр труда и социальной защиты. Семья – многодетная. Шесть ребят окружены родительским вниманием и заботой.

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-1

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-3

Надо отметить, что поддержка таких семей – один из государственных приоритетов. Ежегодно на социальные льготы государство направляет больше 9 миллиардов рублей, 2 миллиарда из них – это пособия.

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-6

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-8

Елена Ковалева, многодетная мама:
Я жду, чтобы все мои дети были счастливы. Это основная награда для любой матери. Чтобы весь тот труд, вся та любовь, которая была в них вложена, не пропали зря. Чтобы они нашли свое место в жизни.

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-11

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Семейный капитал на сегодня у нас открыли почти 68 тысяч депозитных счетов.

В Послании Президент сказал о том, что это серьезный инструмент, который показал свою эффективную работу. Дано поручение. Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала и продлением этого механизма на последующие пять лет.

Единовременное пособие на рождение первого ребенка в Беларуси – одно из самых высоких в сравнении с другими странами. На первого ребенка – около 2,5 тысяч рублей. На последующих – 3,5 тысяч рублей. Весомая поддержка способствует увеличению количества многодетных семей. Только в 2018 году в нашей стране родились около 20 тысяч третьих и последующих детей в семье.

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-14

Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»-16

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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