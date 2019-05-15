Ирина Костевич: «Сейчас мы работаем над совершенствованием семейного капитала»

Новости Беларуси. Самый семейный день года. Международный день семьи отмечают в Беларуси 15 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре сегодняшнего праздника и чета Ковалевых. С подарками к ним приехала министр труда и социальной защиты. Семья – многодетная. Шесть ребят окружены родительским вниманием и заботой.

Надо отметить, что поддержка таких семей – один из государственных приоритетов. Ежегодно на социальные льготы государство направляет больше 9 миллиардов рублей, 2 миллиарда из них – это пособия.

Елена Ковалева, многодетная мама:

Я жду, чтобы все мои дети были счастливы. Это основная награда для любой матери. Чтобы весь тот труд, вся та любовь, которая была в них вложена, не пропали зря. Чтобы они нашли свое место в жизни.