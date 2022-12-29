Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?

Поклонники зимних забав, ликуйте! Отправиться в увлекательное путешествие на своих двоих по белому покрывалу декабря теперь может каждый. Живописный парк Павлова ждет в гости всех, кто любит адреналин и скорость. Новенькая лыжная трасса протяженностью в полтора километра – место, куда хочется вернуться.

Ольга Азарко, главный специалист по спорту и туризму администрации Московского района г. Минска:

Администрация района уже весной начала проводить работы по обустройству трассы. Так, силами «Зеленстроя» Московского района, студентами и активистами БРСМ была проведена расчистка данного участка трассы от кустарников, был сформирован и выровнен рельеф трассы. А уже с наступлением низких температур с помощью снежных пушек заготовили и уложили искусственный снег. Невероятно, но факт. Гонять по заснеженным тропам городского парка лыжники смогут до первого звоночка весны: пышные сугробы прописались в Московском районе до середины марта. Минчане в восторге.

Александр Богданович, учитель физической культуры средней школы № 219 г. Минска:

На данной трассе будут проводиться соревнования различного масштаба, сегодня мы собрались провести массовые забеги среди детей. Также будут проходить соревнования «Снежный снайпер», лыжные гонки, многоборье здоровья «Защитник Отечества».

Зима – моя любимая пора года. Мне очень нравится атмосфера, снег. Все это очень классно. Я рядом живу. Очень удобно, что прямо под домом сделали. Теперь всегда, когда захочу, могу выйти, покататься. Подобных лыжных маршрутов в Минске 16, и каждый со своей изюминкой. Свежий воздух и яркое зимнее солнце – то, что нужно. Главное – не терять равновесие.

Александр Богданович:

Надели лыжи, закрепили крепления. Постояли, проверили, как они застегнулись. Выполнили первые шаговые движения, посмотрели, определили скольжение, устойчивость. Затем постепенно начинаем толкаться, двигаться и выходим на лыжню.

Главное в лыжном спорте – получить огромный заряд энергии и здоровья.