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Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?

29 декабря 2022 09:21
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Поклонники зимних забав, ликуйте! Отправиться в увлекательное путешествие на своих двоих по белому покрывалу декабря теперь может каждый. Живописный парк Павлова ждет в гости всех, кто любит адреналин и скорость. Новенькая лыжная трасса протяженностью в полтора километра – место, куда хочется вернуться.

Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?-1

Ольга Азарко, главный специалист по спорту и туризму администрации Московского района г. Минска:
Администрация района уже весной начала проводить работы по обустройству трассы. Так, силами «Зеленстроя» Московского района, студентами и активистами БРСМ была проведена расчистка данного участка трассы от кустарников, был сформирован и выровнен рельеф трассы. А уже с наступлением низких температур с помощью снежных пушек заготовили и уложили искусственный снег.

Невероятно, но факт. Гонять по заснеженным тропам городского парка лыжники смогут до первого звоночка весны: пышные сугробы прописались в Московском районе до середины марта. Минчане в восторге.

Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?-4

Александр Богданович, учитель физической культуры средней школы № 219 г. Минска:
На данной трассе будут проводиться соревнования различного масштаба, сегодня мы собрались провести массовые забеги среди детей. Также будут проходить соревнования «Снежный снайпер», лыжные гонки, многоборье здоровья «Защитник Отечества».

Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?-7

Зима – моя любимая пора года. Мне очень нравится атмосфера, снег. Все это очень классно. Я рядом живу. Очень удобно, что прямо под домом сделали. Теперь всегда, когда захочу, могу выйти, покататься.

Подобных лыжных маршрутов в Минске 16, и каждый со своей изюминкой. Свежий воздух и яркое зимнее солнце – то, что нужно. Главное – не терять равновесие.

Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?-10

Александр Богданович:
Надели лыжи, закрепили крепления. Постояли, проверили, как они застегнулись. Выполнили первые шаговые движения, посмотрели, определили скольжение, устойчивость. Затем постепенно начинаем толкаться, двигаться и выходим на лыжню.

Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?-13

Главное в лыжном спорте – получить огромный заряд энергии и здоровья.

Новая лыжная трасса появилась в парке Павлова. Как её оценили любители зимнего спорта?-16

Такие тренировки укрепляют опорно-двигательную, дыхательную, нервную и сердечно-сосудистую системы, развивают координацию движений и выносливость.

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# Зимние виды спорта # общество # Ольга Азарко # Александр Богданович # Вероника Макаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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