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Новая линия метро в Минске: знакомимся с каждой станцией Зелёнолужской

06 ноября 2020 21:25
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Новости Беларуси. В Минске открылась третья линия метро – Зеленолужская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новая линия метро в Минске: знакомимся с каждой станцией Зелёнолужской-1

И это, пожалуй, самый крупный подарок жителям большого города ко Дню Октябрьской революции (именно к этому празднику открывали двери многие станции на первой и второй ветках). Традицию продолжили и на третьей.

Новая линия метро в Минске: знакомимся с каждой станцией Зелёнолужской-4

Пока здесь всего четыре станции. Знакомимся с каждой из них.

Новая линия метро в Минске: знакомимся с каждой станцией Зелёнолужской-7

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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