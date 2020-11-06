Новая линия метро в Минске: знакомимся с каждой станцией Зелёнолужской

Новости Беларуси. В Минске открылась третья линия метро – Зеленолужская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И это, пожалуй, самый крупный подарок жителям большого города ко Дню Октябрьской революции (именно к этому празднику открывали двери многие станции на первой и второй ветках). Традицию продолжили и на третьей.

Пока здесь всего четыре станции. Знакомимся с каждой из них.