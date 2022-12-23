Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?

Новости Беларуси. В Научно-исследовательском институте радиоматериалов открылась лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое направление – одно из критических в нашей стране. А на фоне санкционного давления появились новые возможности импортозамещения и более тесного сотрудничества с Российской Федерацией в общих проектах по разработке инновационной продукции. Макровзгляд на микроэлектронику – в материале нашего корреспондента Карины Верховцевой.

Здесь уровень чистоты даже выше, чем в операционных блоках. В этой лаборатории разрабатывают критическую микроэлектронику, которая не производится на просторах СНГ. Кроме того, здесь внедрено направление разработки сверхвысокочастотных электронных компонентов. Если простыми словами, то такие применяются в радарах для автомобилей, самолетов, вертолетов и другой техники. Для Беларуси такое производство является уникальным.

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Микроэлектроника – это очень высокотехнологично, дорого, и не каждая страна может такое производить, в принципе, спроектировать. Вот это мы сейчас уже умеем.

Микроэлектроника как часть экономики страны. Это основа большинства современных технологий. К конкретным цифрам: открытие лаборатории позволит принимать заказы на изготовление импортозамещающей продукции как от белорусских заказчиков, так и от российских на сумму около 300 тысяч долларов, а за год планируется выйти на объемы в миллион долларов.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Открытие лаборатории произошло не только благодаря Мингорисполкому, но и поддержке инновационного фонда для таких новых технологий и лабораторий, которые создаются в Республике Беларусь. Что здесь необходимо отметить, во-первых, создание новых рабочих мест, создание технологий. Это не единственный продукт, который мы совместно создаем с Академией наук, у нас это не первая и не последняя лаборатория. Хорошая совместная работа дает хорошие результаты. Для молодого специалиста Вероники Агапеевой новая лаборатория – это возможность освоить современное оборудование, а значит, усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Вероника Агапеева, инженер:

Вообще, здесь интересно, что-то новое узнавать интересно. Самое классное – когда ты смотришь на свою работу, которая получена, под микроскопом.

Юрий Кернасовский, директор ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»:

Эта лаборатория – новый шаг в развитии нашего научно-исследовательского института. Здесь будут отрабатываться новые технологии, проводится исследования в области СВЧ-электроники, микроэлектромеханических сенсоров. Все это сегодня очень актуально и востребовано.