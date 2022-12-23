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Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?

23 декабря 2022 21:22
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Новости Беларуси. В Научно-исследовательском институте радиоматериалов открылась лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое направление – одно из критических в нашей стране. А на фоне санкционного давления появились новые возможности импортозамещения и более тесного сотрудничества с Российской Федерацией в общих проектах по разработке инновационной продукции.

Макровзгляд на микроэлектронику – в материале нашего корреспондента Карины Верховцевой.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-1

Здесь уровень чистоты даже выше, чем в операционных блоках. В этой лаборатории разрабатывают критическую микроэлектронику, которая не производится на просторах СНГ. Кроме того, здесь внедрено направление разработки сверхвысокочастотных электронных компонентов. Если простыми словами, то такие применяются в радарах для автомобилей, самолетов, вертолетов и другой техники. Для Беларуси такое производство является уникальным.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-3

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:
Микроэлектроника – это очень высокотехнологично, дорого, и не каждая страна может такое производить, в принципе, спроектировать. Вот это мы сейчас уже умеем.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-5

Микроэлектроника как часть экономики страны. Это основа большинства современных технологий. К конкретным цифрам: открытие лаборатории позволит принимать заказы на изготовление импортозамещающей продукции как от белорусских заказчиков, так и от российских на сумму около 300 тысяч долларов, а за год планируется выйти на объемы в миллион долларов.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Открытие лаборатории произошло не только благодаря Мингорисполкому, но и поддержке инновационного фонда для таких новых технологий и лабораторий, которые создаются в Республике Беларусь. Что здесь необходимо отметить, во-первых, создание новых рабочих мест, создание технологий. Это не единственный продукт, который мы совместно создаем с Академией наук, у нас это не первая и не последняя лаборатория. Хорошая совместная работа дает хорошие результаты.

Для молодого специалиста Вероники Агапеевой новая лаборатория – это возможность освоить современное оборудование, а значит, усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-9

Вероника Агапеева, инженер:
Вообще, здесь интересно, что-то новое узнавать интересно. Самое классное – когда ты смотришь на свою работу, которая получена, под микроскопом.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-11

Юрий Кернасовский, директор ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»:
Эта лаборатория – новый шаг в развитии нашего научно-исследовательского института. Здесь будут отрабатываться новые технологии, проводится исследования в области СВЧ-электроники, микроэлектромеханических сенсоров. Все это сегодня очень актуально и востребовано.

Новая лаборатория по разработке компонентов микроэлектроники появилась в Беларуси. Какие возможности она открывает?-13

Уже не только полет в космос. Без микроэлектроники сегодня не обойтись и в повседневной жизни. Приготовить, убрать, позвонить и даже элементарно почистить зубы. И эта ступень научной эволюции уж точно не предел. Остается догадываться, какие еще разработки в ближайшем будущем вольются в нашу жизнь.

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# Белорусская наука # Карина Верховцева # Александр Шумилин # Надежда Лазаревич

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