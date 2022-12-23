«Мой декретный отпуск продолжается уже 15 лет». Многодетная мама о личном времени и счастливых семейных отношениях

Быть многодетной мамой – не для всех?

Людмила Партий, многодетная мама:

Я многодетная мама. В этом и мое счастье, и мое творчество, и моя вера, мой секрет молодости. Для женщин, которые ищут этого, потому что счастье, оно же не в том, чтобы не было у нас сложностей, неприятностей или проблем. А в том, чтобы было у человека главное – и я это главное для себя нашла. Семья, она меня и питает, и развивает. Мой декретный отпуск продолжается уже 15 лет. Это, конечно, не значит, что нет сложностей, что это так все просто дается, но просто та радость и счастье, которое они нам дают, это гораздо больше.

Наше отношение меняет все, как мы к этому относимся. На что смотреть, что для тебя главное. Если многодетность – это какой-то непрекращающийся, ужасный, рутинный труд, от которого ты вянешь, сохнешь, беспросветность – это одно. Но если это детский смех в доме постоянный, если это младенческие глазки, щечки, нежность, обнимашки. Я же купаюсь в любви, меня постоянно кто-то обнимает. Погодки, у них сначала идет конкуренция, потому что бой за маму. Потом чем больше разница, больше пяти, шести, старший, у него формируется внутреннее желание малыша подержать на ручках. И когда он споткнется, его поднять, успокоить. Аня у нас вообще повзрослела очень рано. Ей было семь лет, она уже: все, я кататься не буду на горке, я буду смотреть за Кирюшей. И все, она его водила за капюшон по всей горке.

Анна Партий:

Мы с ней очень похожи по характеру, мне хочется тоже быть сдержанным человеком. Она может быть доброй, а если надо, может показать свой характер. Она не робкого десятка. Задача мамы – делать хотя бы два-три задания одновременно

Людмила Партий:

День наш очень всегда сложный и всегда неодинаковый. Задача мамы – научиться делать хотя бы два-три задания одновременно. Утром надо включить стиральную машину, потом разбудил всех – не все встали. Первая попытка разбудить. Параллельно включается суп. И я начинаю: вот тебе это задание, это упражнение. Тут играет Сережа на фортепиано, и Аня ищет себе комнату, чтобы на скрипке позаниматься. Иногда наша квартира превращается в музыкальную шкатулку. Я говорю: дети, закрывайте хотя бы за собой двери, чтобы ваши музыкальные произведения не перемешивались в голове. Зато сон у нас очень крепкий. Наши дети не просыпаются. Если в их комнату врежется какой-нибудь КАМАЗ или у нас конфликт, кто-то кричит, дерется – на это вообще не обращается внимания. Мы были на мероприятии, и мама моя приехала. Я говорю: постой с колясочкой. Я говорю: мамочка, отойди от колонки, пожалуйста. Она говорит: знаешь, он там лучше спит. «Отставлять все срочные дела». Как организовать личное время?

Виталий Партий, настоятель прихода храма Тихвинской иконы Божией Матери:

Она для меня и мать моих детей, но в первую очередь все равно жена. Она как надежный тыл, все мои сложности или трудности в ведении приходской жизни, меня выслушает, подскажет. И мне очень становится отдано, приятно, что она меня поддерживает во всех моих начинаниях.

Людмила Партий:

С недавнего времени, когда мы поняли, что само оно не появится, это время для себя, для мужа, для друзей, его надо организовывать. Просто отставлять все срочные дела, как бы срочны они не были, они могут съесть все наше время. И вырываться желательно подальше километровой зоны от дома, чтобы наши хвостики нас не обнаружили. Так мы выходим с мужем на прогулки, в красивые места: в парки какие-то, в кафешки. Тихонечко посидеть и не спешить.

Сергей Партий:

Были моменты, когда я был на месте мамы, был за старшего, я понял, насколько сложно помогать настраиваться и учиться всем. Обязательно ли жертвовать личными интересами?

Людмила Партий:

Моя жизнь в храме, в церкви, она непосредственно всегда связана с хорами, пением, так как это и родное мое, оно естественно. Я нашла себе здесь место. Вся служба, она связна с пением хора. И мы можем или помогать молящимся молиться, или мешать. Потому и ответственность большая, и работы много. Если смотреть на артистическую карьеру, то этим надо было пожертвовать, но, честно говоря, я к этому не стремилась, консерватория как-то не соответствовала моему направлению. Хотя мой папа, мои родственники, они переживали, что я ставлю крест, жертвую чем-то. И мое внутреннее ощущение не было, что я жертвую. Наоборот, я шла туда, куда я хочу. Мы друг друга поддерживаем, иначе невозможно. Ждать, когда там детки подрастут, тогда я отдохну, ну нет. Это довести себя до истощения. По очереди спим, по очереди отдыхаем, по очереди играем с ними и гуляем. Как понять, где твое место в жизни?