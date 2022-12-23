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Дед Мороз на пожарной машине и аттракционы. Как зажигали главную ёлку в Витебске?

23 декабря 2022 21:01
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Новости Беларуси. Витебск погрузился в атмосферу новогодних праздников. На главной елке города зажглись тысячи разноцветных огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз на пожарной машине и аттракционы. Как зажигали главную ёлку в Витебске?-1

Свидетелями волшебства стали сотни жителей и гостей Витебска. Не помешала даже совсем незимняя погода – целый день шел дождь. Новогоднее настроение создавала развлекательная программа, а также ярмарки и аттракционы. Самым ожидаемым персонажем стал Дед Мороз. Он приехал на праздник на пожарной машине. Следом за ним на площадь вышли 110 пар зимних волшебников со Снегурочками.

Дед Мороз на пожарной машине и аттракционы. Как зажигали главную ёлку в Витебске?-4

Пожелать хочу здоровья, счастья, любви и много-много денег.

Дед Мороз на пожарной машине и аттракционы. Как зажигали главную ёлку в Витебске?-7

Да, я очень рада, что наконец зажгли елку. Я ждала этого очень долго, мне очень нравится присутствовать на зажжении елки, выступать, смотреть. У нас всегда такая красивая елка в городе, так что было только приятно.

Дед Мороз на пожарной машине и аттракционы. Как зажигали главную ёлку в Витебске?-10

Под Новый год обещаю, конечно же, здоровье, без него – никуда! Побольше улыбайтесь, побольше вам позитива. И чтобы Новый год принес только самые положительные эмоции.

Зажжением огней на главной елке Витебска дан старт новогодним гуляниям. Продлятся они до середины января.

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# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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