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Франция на полгода возглавила Евросоюз

02 января 2022 11:58
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Новости Франции. Франция приняла председательство в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что страна теперь имеет право принимать общие решения в Совете ЕС, а премьер-министр Франции на шесть месяцев стал его председателем.  

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По этому поводу Эйфелева башня и Лувр были подсвечены синим цветом – символом Европы. Десятки других памятников будут также освещены по всей стране в течение первой недели января.  

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В эти полгода Францию ждет президентская кампания и возможная смена главы государства, а уже 1 июля она передаст свои полномочия в Совете ЕС Чешской Республике.  

# Европейский союз # общество # Фотофакт

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