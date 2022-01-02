Франция на полгода возглавила Евросоюз

Новости Франции. Франция приняла председательство в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что страна теперь имеет право принимать общие решения в Совете ЕС, а премьер-министр Франции на шесть месяцев стал его председателем.

По этому поводу Эйфелева башня и Лувр были подсвечены синим цветом – символом Европы. Десятки других памятников будут также освещены по всей стране в течение первой недели января.