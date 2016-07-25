Новая коллекция школьной формы появилась в магазинах Минска: обзор ассортимента и отзывы покупателей

Новости Беларуси. В магазинах страны появилась обновленная коллекция школьной формы к новому учебному году от предприятий отечественного легпрома. 500 моделей одежды делового стиля и более 300 изделий из трикотажа. В тренде этого года – шотландская клетка и платья цвета бургунди. Не сдает позиций и вечная классика. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ с модным обзором.

Анастасия Винчо, СТВ:

До 1 сентября еще месяц, а в магазинах со школьной формой уже ажиотаж. Строгая деловая и яркая повседневная – такое разнообразие удовлетворит вкусы даже самой избирательной модницы.

Круглая отличница делает ставку на классику. Строгий сарафан – вечная мода. Маленькая Настя знает толк в элегантном луке.

Анастасия Никитина:

На первое сентября надела бы. Я же девочка!

А мама школьницы, Екатерина, наоборот, в восторге от ярких моделей. Выбор есть – и это главное на школьном шоппинге.

Екатерина Никитина, мама:

Это очень хорошо, потому что еще 3 года назад было проблематично выбрать что-то интересное – классика, прямые сарафанчики и все, ничего особенного.

В двух шагах – стиль «ничего лишнего». Бабушка Лиля выбирает внучке наряд на 1 сентября.

Лилия Рапович:

Вот хороший сарафанчик. Да, красивый.

А мужская команда уже на финише. Рубашки цвета беж и бургунди – твердое решение на этот сезон.

Павел Гончарик:

Оттенки у них очень красивые.

В этом году вниманию белорусов представили порядка 500 новых моделей школьной формы. Это блузы, жилеты, костюмы в различном сочетании. Каждый элемент – в ногу с модой. Дизайн одежды тщательно продуман.

Теймураз Бочоришвили, директор швейного предприятия:

Пиджак в стиле casual. Можно носить в школе, для этого предусмотрены налокотники, чтобы можно было в парту упираться. И в то же время с претензией на какое-то праздничное мероприятие. Думаю, что это очень удобно и практично.

И поэтому пользуется спросом. В модном хит-параде традиционно лидируют модели с наилучшим сочетанием – цена, качество, практичность.

Марина Бабкова, заместитель заведующего секции детской одежды универмага:

В этом сезоне актуальна такая классическая модель – синяя с отделкой. Вот блузочка к нему подобрана белого цвета. Строгий стиль.

Анастасия Юрчик, заместитель заведующего секции «Детский мир» универмага:

Костюм идет классического стиля, но с максимальным прилеганием по фигуре. Это модель «Slim» идет. Хит сезона в этом году.

Елена Бычкова, продавец

Цены у нас на костюмы как для мальчиков, так и для девочек очень доступные. Ребенка можно собрать в пределах до миллиона.

Школьная форма в магазинах представлена на любой вкус и цвет. От модной шотландки до классического черного. Юбка-карандаш или мини в складку. Строгая рубашка соседствует с пестрой блузой в горох. Несмотря на такое разнообразие, вся одежда, как и прежде, соответствует стандарту школьной формы. Просто сегодня школьной формы выбор есть.