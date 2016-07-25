Новые тренды в одежде школьников: в белорусских магазинах обновили 90% ассортимента

Обновленную коллекцию школьной формы предлагает белорусам отечественный легкпром. К учебному году представлены свыше 500 моделей одежды делового стиля и более 300 изделий из трикотажа. Всего обновлено 90% ассортиментных коллекций.

В тренде 2016 года – модная шотландская клетка и юбки цвета бургунди.

По-прежнему остаётся популярной и неизменная классика: белый верх, черный низ. И, надо отметить, новая школьная форма пользуется повышенным спросом среди юных модников и модниц.

Покупатель:

Три года назад было проблематично выбрать что-то интересное. Всё классика: прямые сарафанчики, и ничего особенного. А модели вот, как видите, даже с бирюзовым, с розовым, с красным, с бордовым. Очень приятно, что много моделей.

Анастасия Юрчик, заместитель заведующего секцией «Детский мир» универмага:

В этом году покупатели следят за модой. Если раньше это была белая рубашка для мальчика, то в этом году это какая-то яркая полоска, или белое с какими-то красивыми вставками. Но, в основном, это, конечно, классика.