Прямой эфир

Новые тренды в одежде школьников: в белорусских магазинах обновили 90% ассортимента

25 июля 2016 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обновленную коллекцию школьной формы предлагает белорусам отечественный легкпром. К учебному году представлены свыше 500 моделей одежды делового стиля и более 300 изделий из трикотажа. Всего обновлено 90% ассортиментных коллекций.

В тренде 2016 года – модная шотландская клетка и юбки цвета бургунди.

По-прежнему остаётся популярной и неизменная классика: белый верх, черный низ. И, надо отметить, новая школьная форма пользуется повышенным спросом среди юных модников и модниц.

Покупатель:
Три года назад было проблематично выбрать что-то интересное. Всё классика: прямые сарафанчики, и ничего особенного. А модели вот, как видите, даже с бирюзовым, с розовым, с красным, с бордовым. Очень приятно, что много моделей.

Анастасия Юрчик, заместитель заведующего секцией «Детский мир» универмага:
В этом году покупатели следят за модой. Если раньше это была белая рубашка для мальчика, то в этом году это какая-то яркая полоска, или белое с какими-то красивыми вставками. Но, в основном, это, конечно, классика.

# общество # Подготовка к школе # Анастасия Юрчик

Другие новости рубрики

Все новости
МЧС Беларуси разработало собственную линейку спасательного оборудования
25 июля 2016 08:11

МЧС Беларуси разработало собственную линейку спасательного оборудования

25 июля – День пожарной службы Беларуси: идти сквозь дым и пламя во имя спасения
25 июля 2016 07:35

25 июля – День пожарной службы Беларуси: идти сквозь дым и пламя во имя спасения

Сдвинет ли рекордсмен Кирилл Шимко с места вертолёт Ми-26?
25 июля 2016 07:27

Сдвинет ли рекордсмен Кирилл Шимко с места вертолёт Ми-26?