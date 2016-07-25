Возмещение ущерба от урагана, посевная и льготные кредиты: Семен Шапиро провел пресс-конференцию в Молодечно

Новости Беларуси. Приблизительно 6 миллионов рублей – ущерб от урагана, который прошел по территории Минской области 13 июля. Около 1 миллиона компенсирует «Белгосстрах», остальные средства на восстановление жилья и инфраструктуры выделены из областного и республиканского бюджетов. Об этом рассказал губернатор области во время выездной пресс-конференции, прошедшей в Молодечно. Семен Шапиро отметил, что все службы сработали слаженно в ликвидации последствий стихии.

На Минщине от шквалистого ветра пострадало 8,5 тысяч гектаров леса, посевы на 10 тысячах гектаров полегли. Между тем, больших потерь сельскохозяйственных культур быть не должно. Семен Шапиро рассказал, каравай какого веса предполагает область получить в этом году и отметил, что акцент сегодня нужно больше сделать на увеличение производства кормов.

Семен Шапиро, председатель Миноблаисполкома:

Если новых катаклизмов не случиться, мы примем правильные технологически решения, то получим более 2 миллионов тон зерна. Я сегодня всем председателям райисполкомов говорю: «Ребята, самое главное сегодня – не зерно». В стране хватает зерна. Потребляет наше население 1 миллион тон зерна. А все остальное, что мы производим, это на корм животным. Так на корм животным гораздо важнее, если сегодня эту однолетку – овес, горох посеяли – уберем в сенажные ямы. Там будет и зерно, и масса растительная. Это гораздо лучше для крупного рогатого скота, чем кормить зерном. Я сегодня заставляю ребят, коллег своих, чтобы больше и больше заготавливали травянистых кормов.

Во время разговора Семена Шапиро с журналистами была затронута и тема финансирования строительства жилых домов по льготному кредиту. Вопрос чрезвычайно актуален, что доказывают и традиционные приемы граждан губернатором области. В ближайшее время в областной газете и районных изданиях будет напечатан порядок финансирования недостроенного жилья.

Семен Шапиро, председатель Миноблаисполкома:

Нам только 60 миллиардов банки выделили. Сегодня мы определяем все дома, которые строятся, берем самую большую готовность, берем самые меньшие суммы, которые нужны для завершения, и от меньшей суммы к большей идем на 60 миллиардов. И публикуем поименно, кому мы даем сейчас деньги, чтобы все люди видели: вот здесь надо 40 миллионов – мы решаем, здесь надо 100 миллионов – завершаем, а здесь 1,5 миллиарда – ну, извини. Из этих 60 миллиардов если 1,5 отдать, так мы 40 домов построим. А может мы построим и 200, если будем по этому критерию идти.

После пресс-конференции присутствующих ждала приятная церемония. Были подведены итоги ежегодного конкурса среди журналистов. В номинации «Лучший творческий проект республиканских средств массовой информации» победительницей стала Виктория Свирская, корреспондент программы «Минщина» на СТВ.