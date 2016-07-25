МЧС Беларуси разработало собственную линейку спасательного оборудования

Новости Беларуси. Белорусские спасатели практически полностью отказались от закупки импортного оборудования. МЧС, совместно с отечественными учеными и производителями, разработали всю линейку необходимого оснащения.



В 2016 году в работу запущены опытные образцы высотной техники на шасси МАЗ. До этого использовались импортные образцы. Пожарные стволы, одежда, защитные костюмы — всё это, преимущественно белорусское, — облегчает и без того нелёгкую службу спасателей.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Вы видите: у нас сегодня вся техника, которая необходима для тушения пожара и для ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, она у нас есть. Мы продолжаем совершенствоваться, изучать всё новое (новые технологии, новые подходы). Вся линейка оборудования совершенствуется. Очень многое создаётся на базе наших предприятий, организаций.

К слову, в Беларуси отмечается День пожарной службы. Торжества 24 июля прошли в Минске. 25 июля показательные выступления спасателей состоятся в большинстве областных центров страны.

А на одной из центральных площадей Бреста специально к этому дню появился тематический арт-объект. В городе установили кованую скамейку с насосом-огнетушителем, пожарным рукавом и каской. Появилась она рядом со зданием первой пожарной службы Бреста, которая была создана около 90 лет назад. Кстати, эскиз объекта разработали сами сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС РБ:

Любой человек, проходя, поинтересовался таким нестандартным подходом к устройству скамейки, потому что она сделана в пожарном стиле. Присел, помечтал, подумал и почитал. Там есть табличка, в честь чего эта скамейка создана.