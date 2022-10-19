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Новая фотозона в центре города. Кованая композиция в виде кареты с лошадью появилась в Столбцах

19 октября 2022 13:56
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Новости Беларуси. Новая фотозона в центре города. В Столбцах появилась кованая композиция в виде кареты с лошадью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделана она из железа.

Новая фотозона в центре города. Кованая композиция в виде кареты с лошадью появилась в Столбцах-1

Детали – преимущественно круги. Такой дизайнерский подход. Арт-объект служит не только фотозоной, но и местом для отдыха горожан. В перспективе композицию будут дополнять. Рядом установят скамейки и фонари, будет проведено озеленение.

Новая фотозона в центре города. Кованая композиция в виде кареты с лошадью появилась в Столбцах-4

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Работы по благоустройству не будут останавливаться. Запланировано завершить начатые работы по благоустройству придомовых территорий, по капитальному и текущему ремонтам жилфонда. Также запланировано большое количество высадки древесных, кустарниковых растений – это деревья хвойных, лиственных пород – по всему городу.

Новая фотозона в центре города. Кованая композиция в виде кареты с лошадью появилась в Столбцах-7

Это не первая кованая композиция в городе – возле отдела ЗАГСа установлен еще один арт-объект. Это пара голубей, символизирующих верность и преданность. Рядом – скамейки в свадебной стилистике.

# Социальная инфраструктура # общество # Евгений Кондратович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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