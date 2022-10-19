Новая фотозона в центре города. Кованая композиция в виде кареты с лошадью появилась в Столбцах

Новости Беларуси. Новая фотозона в центре города. В Столбцах появилась кованая композиция в виде кареты с лошадью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделана она из железа.

Детали – преимущественно круги. Такой дизайнерский подход. Арт-объект служит не только фотозоной, но и местом для отдыха горожан. В перспективе композицию будут дополнять. Рядом установят скамейки и фонари, будет проведено озеленение.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Работы по благоустройству не будут останавливаться. Запланировано завершить начатые работы по благоустройству придомовых территорий, по капитальному и текущему ремонтам жилфонда. Также запланировано большое количество высадки древесных, кустарниковых растений – это деревья хвойных, лиственных пород – по всему городу.