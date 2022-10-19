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В Беларуси ускорят восстановление мелиорированных земель

19 октября 2022 13:29
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Новости Беларуси. На восстановление мелиоративных земель из республиканского бюджета выделят дополнительные средства. Это предусмотрено указом Президента. В целом план реконструкции мелиоративных систем в нашей стране в 2022 году – более 30 тысяч гектаров. Почти треть из них на территории Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ускорят восстановление мелиорированных земель-1

Вопрос мелиорации земель на контроле главы государства. Президент не раз акцентировал внимание на неухоженность территорий, которые необходимо приводить в порядок и вовлекать в севооборот. Ведь это тысячи гектаров сельскохозяйственного потенциала, а в конечном итоге и залог продовольственной безопасности. Эксперты утверждают, что выполненная по технологии мелиорация значительно увеличивает урожайность сельскохозяйственных угодий.

В Беларуси ускорят восстановление мелиорированных земель-4

Николай Селезнев, директор Лиозненского предприятия мелиоративных систем:
Куски, которые позаросли в свое время, где-то были впадины, понижения, влажность повышенная, все это заросло кустами. Сейчас убираем. Сегодня уже не та техника, которая могла крутиться. Ей надо размах, работа и не терять время.

В Беларуси ускорят восстановление мелиорированных земель-7

В этом году только в Витебской области введут в эксплуатацию свыше 3,5 тысячи гектаров площадей благодаря мелиорации. Это как новые осушенные земли, так и реконструированные.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Николай Селезнев # Фотофакт

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