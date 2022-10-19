В Беларуси ускорят восстановление мелиорированных земель

Новости Беларуси. На восстановление мелиоративных земель из республиканского бюджета выделят дополнительные средства. Это предусмотрено указом Президента. В целом план реконструкции мелиоративных систем в нашей стране в 2022 году – более 30 тысяч гектаров. Почти треть из них на территории Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос мелиорации земель на контроле главы государства. Президент не раз акцентировал внимание на неухоженность территорий, которые необходимо приводить в порядок и вовлекать в севооборот. Ведь это тысячи гектаров сельскохозяйственного потенциала, а в конечном итоге и залог продовольственной безопасности. Эксперты утверждают, что выполненная по технологии мелиорация значительно увеличивает урожайность сельскохозяйственных угодий.

Николай Селезнев, директор Лиозненского предприятия мелиоративных систем:

Куски, которые позаросли в свое время, где-то были впадины, понижения, влажность повышенная, все это заросло кустами. Сейчас убираем. Сегодня уже не та техника, которая могла крутиться. Ей надо размах, работа и не терять время.