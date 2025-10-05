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Новая АЭС или ещё один блок в Островце? Денис Мороз рассказал, в чём преимущества двух вариантов

05 октября 2025 17:35
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Уже точно решено: расширению белорусской атомной сферы быть. Варианта два. Либо плюс блок в Островце, либо еще два на другой площадке. Процесс запущен двумя президентами, подхвачен совминами. Зачем нам это нужно глобально, вроде как понимаем.

Но какой вариант лучше? Рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Новая АЭС или ещё один блок в Островце? Денис Мороз рассказал, в чём преимущества двух вариантов-2

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Мы говорим о том, что мы видим сегодня перспективу развития энергосистемы, видим ее в том числе за счет развития атомной генерации. В соответствии с поручением главы нашего государства нами разрабатывается технико-экономическое обоснование, в рамках которого анализируются принципиально два разных варианта.

Один вариант – это строительство еще одного блока на территории Белорусской атомной электростанции, и преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет в более короткие сроки реализовать подобный проект, он позволяет использовать существующую инфраструктуру технологическую на площадке Белорусской атомной электростанции. Кроме того, он позволяет использовать инфраструктуру социальную, то есть сам город Островец, дороги, люди, медицина, все то, что создано вокруг Белорусской атомной электростанции. Это позволяет достаточно существенно снизить затраты на само сооружение и, соответственно, получить достаточно высокую эффективность реализации этого проекта.

В то же самое время существует и альтернатива, то есть можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции. Тогда уже не привязываться к площадке существующей атомной электростанции, а где-то в другом регионе (наиболее перспективным на настоящий момент видится восточное направление Республики Беларусь) построить такую же двухблочную атомную электростанцию.

У такого варианта есть набор своих преимуществ, главным из которых является именно социальный фактор, потому что само по себе строительство атомной станции – это мощный импульс для регионального развития. На настоящий момент как раз таки сейчас и происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны. Не на текущий момент, а на стратегическую перспективу.

# АЭС в Беларуси # Алена Сырова # Денис Мороз

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