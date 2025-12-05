«Ещё лет 20 назад была традиционная семья» – как изменились отношения между супругами, рассказала психолог

Кто в доме хозяин – мужчина или женщина? Существует ли в современном обществе четкое разделение ролей на мужскую и женскую? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Избегающий тип привязанности – о чем говорит то, что мужчина не делает предложение, рассказали психологи.

Наталья Надольская, ведущая:

В семье как распределяются роли? Существует ли иерархия, даже если партнеры говорят, что мы равны? Кто главнее – кто больше зарабатывает, кто сделал предложение?