«Ещё лет 20 назад была традиционная семья» – как изменились отношения между супругами, рассказала психолог

Кто в доме хозяин – мужчина или женщина? Существует ли в современном обществе четкое разделение ролей на мужскую и женскую? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Избегающий тип привязанности – о чем говорит то, что мужчина не делает предложение, рассказали психологи.
Наталья Надольская, ведущая:
В семье как распределяются роли? Существует ли иерархия, даже если партнеры говорят, что мы равны? Кто главнее – кто больше зарабатывает, кто сделал предложение?
Марина Галова, психолог, гештальт-терапевт:
Если раньше, еще лет 20 назад, была традиционная семья, где мужчина – главный и женщина как будто рядом с главным мужчиной, то сейчас многое поменялось. Мы сейчас смотрим, с одной стороны с точки зрения дохода, потому что это что-то основное – кто платит, кто не платит. Но вполне возможно, что даже сейчас есть партнерство, когда мужчина – главный по финансам, а женщина главная, предположим, по тому, как воспитывает детей. То есть нет войны, кто главный. Важно, что каждый главный в своем.
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