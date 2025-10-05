Открытки, букеты и тёплые слова – как в Беларуси отметили День учителя

В нашей стране к учителям особое отношение. Много внимания им уделяют на государственном уровне. Это вполне объяснимо. Ведь педагогам вверяем самое дорогое, что у нас есть, наших детей, которые в школах и садах проводят иногда даже больше времени, чем дома.

Осень – это не только про холода, а еще и про праздники. 1 сентября, День матери, Покров, День отца. А сегодня, 5 октября, в Беларуси с профессиональным праздником поздравляют педагогов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Учитель в нашей стране преимущественно профессия женская. В основном все педагоги с высшим образованием и на опыте, как говорится. Имеют стаж больше 15 лет. Самая большая нагрузка у тех, кто работает в городах. На одного учителя – 12 учеников. Чуть спокойнее – в поселках и сельской местности.

Но все равно Беларусь – в числе мировых лидеров по этому показателю. Общемировая цифра – 25 учеников на одного педагога. Каждый год в школы приходят более 5 тысяч молодых специалистов, большинство из которых остаются в профессии и дальше.

На самом деле стаж – это дело наживное. А вот любовь к ученикам – чувство, которое или есть, или годы работы тут не помогут. В этом плане детей не обманешь. А потому и поздравления от них – самые искренние и настоящие.