Избегающий тип привязанности – о чём говорит то, что мужчина не делает предложение

Кто в доме хозяин – мужчина или женщина? Существует ли в современном обществе четкое разделение ролей на мужскую и женскую? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». «Ещё лет 20 назад была традиционная семья» – как изменились отношения между супругами, рассказала психолог. Наталья Надольская, ведущая:

В последнее время мужчины почему-то не спешат делать предложение. Хотят пожить вместе, присмотреться. Так может длиться год, два и три. Почему мужчина не делает предложение сразу? Что ему непонятно? Почему тянет?

Марина Галова, психолог, гештальт-терапевт:

Мужчина, который понимает, что ему нужна женщина, он сразу с ней. Если даже что-то не получается, жена, предположим, не работает, то я поддержу. Если муж не работает, я поддержу. Истории в которых пять, шесть лет человек живет сожительством – есть вероятность, что там какой-то избегающий тип привязанности. Пополамщики тоже – это история про то, что если вдруг тебя не устраивает, то ты уходи, я не обижусь. Страшно идти в эту близость. Можно выйти замуж, можно жить вместе, но парой так и не стать. К человеку, к которому можно прийти не только, когда ты на коне. Когда можно прийти, рассказать, что на самом деле мне сейчас плохо. Тогда много лет жить и в итоге не жениться – получается, это история про то, что я как будто выбираю, но на самом деле стараюсь быть в стороне, чтобы меня не ранили.