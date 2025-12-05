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Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог

05 декабря 2025 17:56
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ. 

Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог-2

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Кажется, мировая дипломатия такого еще не знала – Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает большой визит на Восток и после посещения Алжира возвращается для переговоров в Султанат Оман. И это не обычная «челночная дипломатия». Это оперативная реализация достигнутых буквально во время этого продуктивного визита договоренностей.

Каких и в чем же их суть, польза для Беларуси? Как мы знаем, после успешного посещения Мьянмы глава государства отправился в Оман, с руководством которого у нас сложились очень теплые, близкие отношения. О чем говорит хотя бы то, что султан Омана совсем недавно был в Минске, в октябре этого года, и тогда была разработана и заключена между сторонами большая дорожная карта по реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туристической сфере.

Особое внимание уделяется крупному совместному инвестиционному проекту по созданию в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината – в развитие меморандума, подписанного в октябре. И сейчас все эти намерения подтверждены и будут реализовываться на практике. 

Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог-4

Но почему Президент после Алжира вновь летит в Оман? Дело в том, что Александр Лукашенко выступил там человеком, который предложил помочь в реализации совместного уже алжирско-оманского проекта.

Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом. Подробности.

Оцените масштаб задуманного. Беларусь вместе с Оманом и Алжиром может построить большое предприятие для производства удобрений в связи с необходимостью решения проблемы голода в ряде стран и для обеспечения продовольственной безопасности на Африканском континенте. 

Уникальность этого проекта отражает всю специфику белорусской внешней политики: сотрудничество на равных, трансфер технологий, помощь в решении фундаментальных проблем, затрагивающих ключевой регион мира для будущего – Африку.

Конечно, без личного участия Александра Лукашенко, которого знают и очень уважают в этих странах, даже обсуждение идеи было бы просто невозможно. Белорусский лидер умеет предлагать взаимовыгодные проекты, связывать между собой страны и народы, убеждать в перспективности даже самых, казалось бы, невероятных идей и начинаний.

Далее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Международная политика

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