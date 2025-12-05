Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Кажется, мировая дипломатия такого еще не знала – Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает большой визит на Восток и после посещения Алжира возвращается для переговоров в Султанат Оман. И это не обычная «челночная дипломатия». Это оперативная реализация достигнутых буквально во время этого продуктивного визита договоренностей.
Каких и в чем же их суть, польза для Беларуси? Как мы знаем, после успешного посещения Мьянмы глава государства отправился в Оман, с руководством которого у нас сложились очень теплые, близкие отношения. О чем говорит хотя бы то, что султан Омана совсем недавно был в Минске, в октябре этого года, и тогда была разработана и заключена между сторонами большая дорожная карта по реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туристической сфере.
Особое внимание уделяется крупному совместному инвестиционному проекту по созданию в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината – в развитие меморандума, подписанного в октябре. И сейчас все эти намерения подтверждены и будут реализовываться на практике.
Но почему Президент после Алжира вновь летит в Оман? Дело в том, что Александр Лукашенко выступил там человеком, который предложил помочь в реализации совместного уже алжирско-оманского проекта.
Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом. Подробности.
Оцените масштаб задуманного. Беларусь вместе с Оманом и Алжиром может построить большое предприятие для производства удобрений в связи с необходимостью решения проблемы голода в ряде стран и для обеспечения продовольственной безопасности на Африканском континенте.
Уникальность этого проекта отражает всю специфику белорусской внешней политики: сотрудничество на равных, трансфер технологий, помощь в решении фундаментальных проблем, затрагивающих ключевой регион мира для будущего – Африку.
Конечно, без личного участия Александра Лукашенко, которого знают и очень уважают в этих странах, даже обсуждение идеи было бы просто невозможно. Белорусский лидер умеет предлагать взаимовыгодные проекты, связывать между собой страны и народы, убеждать в перспективности даже самых, казалось бы, невероятных идей и начинаний.
Далее смотрите в видео.