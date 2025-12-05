Мировая дипломатия такого ещё не знала! Почему Лукашенко снова прилетел в Оман? Рассказал политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Кажется, мировая дипломатия такого еще не знала – Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает большой визит на Восток и после посещения Алжира возвращается для переговоров в Султанат Оман. И это не обычная «челночная дипломатия». Это оперативная реализация достигнутых буквально во время этого продуктивного визита договоренностей.

Каких и в чем же их суть, польза для Беларуси? Как мы знаем, после успешного посещения Мьянмы глава государства отправился в Оман, с руководством которого у нас сложились очень теплые, близкие отношения. О чем говорит хотя бы то, что султан Омана совсем недавно был в Минске, в октябре этого года, и тогда была разработана и заключена между сторонами большая дорожная карта по реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туристической сфере.

Особое внимание уделяется крупному совместному инвестиционному проекту по созданию в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината – в развитие меморандума, подписанного в октябре. И сейчас все эти намерения подтверждены и будут реализовываться на практике.