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Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка России по горнолыжному спорту

05 декабря 2025 17:41
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Мария Шканова остановилась в шаге от подиума на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом». Соревнования проходят в Кировске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска показала второй результат по итогам первого проезда дистанции, совсем немного уступив россиянке Юлии Мельниковой, однако после второй попытки положение в турнирной таблице изменилось – и, к сожалению, не в пользу землячки. Ее время по сумме двух трасс – 1 минута 56,62 секунды, и это обидное четвертое место. Победу сегодня праздновала Екатерина Ткаченко из Москвы.

Всего за место на пьедестале боролись свыше 120 спортсменок. Отметим, это только начало сезона, впереди еще много стартов, и у Шкановой будет хорошая возможность пополнить свою медальную коллекцию. 

# Мария Шканова # Горнолыжный спорт

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