Соседи подбрасывают мусор в посуду и гвозди в стиралку? Война в минском общежитии

Близкий сосед лучше дальнего родственника! Но точно не здесь. Соседские распри между постояльцами общежития №3 от УП «ЛучЖилКомплекс» давно превратились в настоящую междоусобицу.

Ржавые гвозди в стиральных машинках, заклеенные двери, ночные драки и потасовки в коридорах – далеко не весь список того, на что идут люди, лишь бы насолить этой женщине.

На «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратилась Светлана. Она в отчаянии и просит помочь в непростой ситуации.

Светлана Мельничук:

Что только не делали: мусор в посуду, бросали бычки в дверь. Им без разницы, что я одна ращу двоих детей, что вот – мать-инвалид. Светлана пыталась наладить контакт с соседями, но все усилия были напрасными. В ответ на предложение о мировом соглашении она слышала только смех и угрозы. Женщина недоумевает, почему соседи невзлюбили именно её и всеми правдами и неправдами выживают из родных стен. Светлана Мельничук:

Она просто пришла и начала выбивать дверь, я не знаю, чем она била: руками, ногами. Планка выбилась, и бывший муж приходил и чинил нам дверь. На ощупь смотрю: засовываю ключ – не могу всунуть, потом включила свет, смотрю: у меня заклеен замок!

Несчастья преследуют женщину не только на этих 18 квадратах, но и в местах общего пользования. Светлана показывает съёмочной группе нашей программы ту самую прачечную, где пару месяцев назад развернулся настоящий триллер. Светлана Мельничук:

Машинка у меня на многих режимах просто не работает, потому что при работе она просто выключалась теми же соседями, постоянно прокручиваю барабан, чтобы не было посторонних предметов, потому что один раз включила, а там, действительно, гвозди стираются с бельём. И даже после многократных обращений в правоохранительные органы, конфликт женщины с соседями так и не был разрешён: доказать вину недоброжелателей тогда тоже не удалось.

Ян Бильдюк, сын Светланы:

Соседка сказала: «Я тебе сейчас голову откручу!» Когда мы пошли с Эмирком чистить зубы, те мальчики на коридоре специально выключили свет и закрыли дверь нам. Последней каплей стала потасовка на общей кухне, где дело дошло до рукоприкладства. Светлана показывает видео, которое успела снять во время затянувшегося конфликта.

Галина Барсукова, мать Светланы:

Света пошла к Лизе и говорит: «Зачем ты оскорбляешь мою мать?» Лиза пошла в комнату, а я начала рыбу разделывать на кухне. И вдруг бежит её мужик и со всего размаха мне кулаком как даст в плечо! Хорошо, что не упала, у меня такой вот синяк был, я сняла побои. Но знакомые Светланы в один голос утверждают: она сама зачастую становится зачинщицей склок и скандалов. У них накопилась гора своих претензий к соседке.

Жительница общежития:

Её дома нет, бабушка с ним не справляется. Мы обратились в школу, в школе её поставили на учёт. Мы оказались все виноватые, она пишет заявления на всех, на кого тут заявления не написано? На меня, наверное, ещё, со всеми уже судилась. Светлана информацию подтверждает – её, действительно, поставили на учет социальные службы, но это произошло по ошибке, ведь оклеветать её пытались те самые соседи!

Жительницы общежития:

– А где она бывает ночью? В казино! Уйдёт с вечера гулять и придёт под утро. – Делаешь ей замечание, – «Закрой свой поганый рот». Скажите, пожалуйста, человек адекватный? Она начинает, что мы ей не даём, мы ей мешаем, нас сколько просили, мы даже другой раз не выходим, начинает цепляться к людям. – Вот эта гражданка сидит со своим ребёнком здесь, я иду на кухню готовить, она говорит своему ребёнку: «Скажи: идёт старая ведьма. Скажи. Если не скажешь, накажу», – и он повторяет… Найти компромисс соседям не удаётся даже после многочисленных судов. Галина Барсукова, мать Светланы:

Сами обзывайтесь, и вот Бог наказывает вас! Жительница общежития:

А вас не наказывает?! Один муж ушёл, второй ушёл, любовники – 2-3 дня, и уходят! Светлана Мельничук:

Кто ж вас выдержит – таких соседей? Заведущая общежитием от многочисленных разборок жильцов тоже порядком подустала. Она уверена: Светлана сама виновата в том, что соседи её ненавидят.