Какими болезнями можно заразиться через одежду? Рассказал врач-дерматолог

Врачи предупреждают: есть болезни, которые могут передаваться через ткань. Но самый очевидный путь заражения инфекциями от одежды только один – после примерки другими покупателями, рассказали в программе «В поисках истины».
Врачи предупреждают: есть болезни, которые могут передаваться через ткань. Но самый очевидный путь заражения инфекциями от одежды только один – после примерки другими покупателями, рассказали в программе «В поисках истины».
Диана Филянина, врач-дерматолог:
Инфекционные заболевания – грипп, энтеровирус, гепатит В, даже ковид – есть вероятность передать от инфицированного человека к здоровому. Мы знаем, что вирус живет до трех суток. И, скажем, пришел инфицированный человек, мерял одежду, соответственно, не купил ее, он ее оставил. Потом пришел здоровый человек, померял эту вещь, и через верхние дыхательные пути вирус проник в организм. Соответственно, человек заболевает.
Третьесортная одежда из-за границы – как появились первые секонд-хенды в СССР – подробности здесь.
Помните тот самый специфический запах, которым пропитаны вещи в секонд-хенде? Это гарант того, что их обработали. Одежда приезжает к нам из-за рубежа, и условием ее отправки является дезинфекция – это своего рода обязательный сертификат качества.
Мария Данильчик, заместитель директора по развитию торговой сети секонд-хенд:
Обработка товаров производится поставщиком именно в стране сбора, в соответствии со всеми нормами и санитарными требованиями Европейского союза. Термическая обработка происходит, и предоставляют нам обязательные сертификаты по санитарной обработке, где точно можно сказать, что нет ни болезнетворных микробов, ни каких-то вирусов. Могу больше сказать, что нашей компании более 30 лет и за это время у нас не было ни одного случая, связанного с угрозой жизни или здоровью с приобретением товаров в секонд-хенд.
Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды – подробности здесь.
Диана Филянина:
Так как вещи, приобретенные в секонд-хенд, проходят обработку определенным химическими веществами, конечно же, эти вещества могут повлиять на здоровье человека. Например, вызывать аллергический дерматит и кожные раздражения. Если у человека ослабленный иммунитет либо человек склонен к аллергическим заболеваниям, у него бронхиальная астма либо аллергический ринит, то это вызывает серьезное обострение данных заболеваний, которые приобретают затяжное течение и требуют серьезного лечения.
Светлана Демидюк, заместитель заведующего ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:
В детских игрушках могут внутри находиться микроорганизмы, может находиться плесень. Ребенок тянет эти игрушки в рот, естественно, это все попадает внутрь организма и может привести к каким-то неприятным, возможно, иногда необратимым последствиям.
Наиболее опасно, с точки зрения здоровья, покупать поношенную обувь, предупреждают специалисты. Такие туфли могут наградить нового владельца грибковыми заболеваниями. Обработать такую покупку довольно сложно. Исключение представляют кроссовки или кеды, которые можно стирать в машинке, и то с натяжкой.
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