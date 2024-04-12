Какими болезнями можно заразиться через одежду? Рассказал врач-дерматолог

Врачи предупреждают: есть болезни, которые могут передаваться через ткань. Но самый очевидный путь заражения инфекциями от одежды только один – после примерки другими покупателями, рассказали в программе «В поисках истины».

Диана Филянина, врач-дерматолог: Инфекционные заболевания – грипп, энтеровирус, гепатит В, даже ковид – есть вероятность передать от инфицированного человека к здоровому. Мы знаем, что вирус живет до трех суток. И, скажем, пришел инфицированный человек, мерял одежду, соответственно, не купил ее, он ее оставил. Потом пришел здоровый человек, померял эту вещь, и через верхние дыхательные пути вирус проник в организм. Соответственно, человек заболевает.

Помните тот самый специфический запах, которым пропитаны вещи в секонд-хенде? Это гарант того, что их обработали. Одежда приезжает к нам из-за рубежа, и условием ее отправки является дезинфекция – это своего рода обязательный сертификат качества.

Мария Данильчик, заместитель директора по развитию торговой сети секонд-хенд:

Обработка товаров производится поставщиком именно в стране сбора, в соответствии со всеми нормами и санитарными требованиями Европейского союза. Термическая обработка происходит, и предоставляют нам обязательные сертификаты по санитарной обработке, где точно можно сказать, что нет ни болезнетворных микробов, ни каких-то вирусов. Могу больше сказать, что нашей компании более 30 лет и за это время у нас не было ни одного случая, связанного с угрозой жизни или здоровью с приобретением товаров в секонд-хенд.

Вещи для секонд-хенда – рассказываем о способах сбора одежды – подробности здесь.

Диана Филянина:

Так как вещи, приобретенные в секонд-хенд, проходят обработку определенным химическими веществами, конечно же, эти вещества могут повлиять на здоровье человека. Например, вызывать аллергический дерматит и кожные раздражения. Если у человека ослабленный иммунитет либо человек склонен к аллергическим заболеваниям, у него бронхиальная астма либо аллергический ринит, то это вызывает серьезное обострение данных заболеваний, которые приобретают затяжное течение и требуют серьезного лечения.