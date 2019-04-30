«Ногти 2016 года под твоей кроватью!» и «Живу на пакетах». Девушку выселяют из общежития за антисанитарию?
С вещами – на выход! Расказываем в программе «Добро пожаловаться», как ровно 2 месяца назад, едва переступив порог комнаты общежития, девушка услышала ошеломляющую новость: её срочно выселяют. Комендант пояснил – у проживающей есть ровно одна ночь, чтобы собрать пожитки. Ведь рано утром в этих стенах начнётся экстренный ремонт!
Дарья Тараненко:
За ночь я должна была собрать вещи и куда-то их перенести, но на вопрос о том, куда: она мне ничего не сказала. Назвала порядка трёх комнат, куда я могла переселиться на время ремонта. Что могла, то собрала, частично вещи остались в комнате в шкафу.
Девушку временно приютили сердобольные соседи. Прошла неделя, другая, но в обещанные сроки строители так и не вписались. Когда изнурительный ремонт, всё-таки, был завершен, героиню снова огорошили! В обновлённые стены родной комнаты её никто не намерен пускать!
Дарья Тараненко:
По каким-то причинам она мне вечером говорит, что: «Я тебя заселять обратно не буду». Объясняла, что где-то она там грязь нашла, где-то ещё что-то. С тех пор я живу в 39-ой комнате у своих соседей, на пакетах, шкафа нет, холодильника нет, своего стола и стула нет.
Терпение девушки лопнуло в тот момент, когда в её комнату заселили других жильцов. Дарья уверяет – в этих стенах она провела три года, исправно оплачивала все счета, а потому имеет полное право оставаться и дальше. Соседка горемыки рассказывает: в общежитии проживают лишь сотрудники стройтреста №1, а Дарья не проработала там ни дня. А, значит, её поделом выставили за дверь.
Елена Кузнецова, заведующий общежитием №4 ЖКК ОАО «Стройтрест» №1 г. Минска:
Когда у нас есть свободные места, то мы заселяем людей.
Чтобы разобраться в конфликте, съёмочная группа СТВ отправляется к руководству общежития. Комендант уверяет: никто не выставлял девушку на улицу. Её, действительно, попросили переселиться в другую комнату, которую пришлось делить с другими жильцами. Это крайне не понравилось Дарье, и она устроила разнос.
Елена Кузнецова:
Вот в этой комнате жила Даша. Я ей вечером в понедельник сказала: Даша, переселяйся в 97-ю или 39-ю комнату, а тут мы будем делать ремонт. По логике, можно было забрать свои вещи, а вот это всё, хотя бы, смести в угол. Даша живёт в общежитии по договору с 2016 года. И когда подняли матрас над её кроватью, то девочки-строители думали, что это парик упал. Я её не выгнала на улицу. Я ей предоставила шесть квадратных метров.
К горячим спорам по поводу уборки неожиданно присоединяются строители, которые делали ремонт в комнате. По их словам, такого свинства они не видели нигде и никогда!
Елена Кузнецова:
Ногти по километру под кроватью!
Строитель:
Мы всё это выметали и дышали этими ногтями!
Но Дарья никак не хочет мириться с положением дел. Девушка жалуется – новые соседи ни сантиметра новой комнаты ей не уступят.
Соседка по комнате:
Я не поверю, что Оксана вам отказала, вот честно!
Комендант общежития приглашает съёмочную группу нашей программы на экскурсию. И показывает – за такой беспорядок она вправе переселить девушку в более скромные апартаменты.
Елена Кузнецова:
Даша, ты не на ту тропу стала, девочка моя, ты идёшь в жизнь.
Дарья Тараненко:
Я не воюю, я просто хочу знать, за что меня выселили из комнаты.
Елена Кузнецова:
За антисанитарию, дорогая моя.
Следующая остановка – кухня. К методам ведения хозяйства Дарьи у коменданта тоже гора нареканий. Девушка разводит руками – может, состояние холодильника далеко от идеала, на разве это повод оставлять её без крыши над головой?
Елена Кузнецова:
Вы ничего не сделали, вы только ходили и думали, как меня уколоть. За что меня наказывать? Если бы в вашу комнату зашёл санврач, меня бы оштрафовали на два моих оклада!
Дарья Тараненко:
Вы так говорите, будто бы там три года никто не убирал, вы зашли в такой момент, когда там реально не было убрано.
Елена Кузнецова:
Там ногти 2016 года под твоей кроватью.
Дарья Тараненко:
Мои ногти?
Елена Кузнецова:
А чьи?
Дарья Тараненко:
Слушайте, я их сейчас на экспертизу повезу.
Скандал между девушкой и комендантом достиг апогея, когда выяснилось, что у героини уже давно просрочен договор аренды. Почему девушку не выселили раньше и спохватились только сейчас – остаётся загадкой.
Елена Кузнецова:
Достаньте свой договор и посмотрите, когда вы должны были выселиться.
Дарья Тараненко:
Когда приходило уведомление, я подписывала его.
Елена Кузнецова:
Подписывали. А договор Вы продлили? Нет!
Юристы, ознакомившись с ситуацией, поясняют: выставить на улицу по закону никто не имеет права. Но чтобы отстоять свой угол, на руках у девушки должен быть договор.
Светлана Дмитроченко, адвокат:
Граждане, которым общежитие было предоставлено по ходатайству иной организации, подлежат выселению из общежития по окончанию срока действия договора найма жилого помещения, окончания срока действия трудового договора. Граждане, имеющие без уважительных причин 6-месячную задолженность по оплате за предоставленное жилое помещение, а также по оплате жилищно-коммунальных услуг. Граждане могут быть выселены из жилого помещения общежития и по иным основаниям, предусмотренным законодательным актом.
И это – железное правило.
Ни у кого из конфликтующих сторон экземпляра договора не оказалось. Чтобы разобраться в ситуации, отправляемся в стройтрест, к которому относится общежитие. Там ясно дают понять: в приоритете у них – собственные сотрудники.
Виктор Мытько, начальник ЖКК ОАО «Стройтрест» №1 г. Минска:
Тараненко Дарья Игоревна заселена в наше общежитие согласно письму «Белсантехмонтаж-2» и решения треста, где было подписано профкомом и замом по кадровому быту на один год. Спустя этот год, в 2018 году у неё образовалась задолженность, и в связи с этим она не явилась продлить договор. Согласно положению о проживании, если жилец должен за проживание 3 и более месяцев, мы вправе её выселить из данного общежития. Либо обратиться в суд, либо добровольным уведомлением нашим о выселении.
К моменту выхода этого сюжета руководство строительной организации выдало вердикт: девушке придется искать себе новое жильё.