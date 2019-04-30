«Ногти 2016 года под твоей кроватью!» и «Живу на пакетах». Девушку выселяют из общежития за антисанитарию?

С вещами – на выход! Расказываем в программе «Добро пожаловаться» , как ровно 2 месяца назад, едва переступив порог комнаты общежития, девушка услышала ошеломляющую новость: её срочно выселяют. Комендант пояснил – у проживающей есть ровно одна ночь, чтобы собрать пожитки. Ведь рано утром в этих стенах начнётся экстренный ремонт!

Дарья Тараненко: За ночь я должна была собрать вещи и куда-то их перенести, но на вопрос о том, куда: она мне ничего не сказала. Назвала порядка трёх комнат, куда я могла переселиться на время ремонта. Что могла, то собрала, частично вещи остались в комнате в шкафу.

Девушку временно приютили сердобольные соседи. Прошла неделя, другая, но в обещанные сроки строители так и не вписались. Когда изнурительный ремонт, всё-таки, был завершен, героиню снова огорошили! В обновлённые стены родной комнаты её никто не намерен пускать!

Терпение девушки лопнуло в тот момент, когда в её комнату заселили других жильцов. Дарья уверяет – в этих стенах она провела три года, исправно оплачивала все счета, а потому имеет полное право оставаться и дальше. Соседка горемыки рассказывает: в общежитии проживают лишь сотрудники стройтреста №1, а Дарья не проработала там ни дня. А, значит, её поделом выставили за дверь.

Дарья Тараненко : По каким-то причинам она мне вечером говорит, что: «Я тебя заселять обратно не буду». Объясняла, что где-то она там грязь нашла, где-то ещё что-то. С тех пор я живу в 39-ой комнате у своих соседей, на пакетах, шкафа нет, холодильника нет, своего стола и стула нет.

Чтобы разобраться в конфликте, съёмочная группа СТВ отправляется к руководству общежития. Комендант уверяет: никто не выставлял девушку на улицу. Её, действительно, попросили переселиться в другую комнату, которую пришлось делить с другими жильцами. Это крайне не понравилось Дарье, и она устроила разнос.

Елена Кузнецова:

Вот в этой комнате жила Даша. Я ей вечером в понедельник сказала: Даша, переселяйся в 97-ю или 39-ю комнату, а тут мы будем делать ремонт. По логике, можно было забрать свои вещи, а вот это всё, хотя бы, смести в угол. Даша живёт в общежитии по договору с 2016 года. И когда подняли матрас над её кроватью, то девочки-строители думали, что это парик упал. Я её не выгнала на улицу. Я ей предоставила шесть квадратных метров.

К горячим спорам по поводу уборки неожиданно присоединяются строители, которые делали ремонт в комнате. По их словам, такого свинства они не видели нигде и никогда!