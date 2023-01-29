Олег Дьяченко: белорусам постоянно бросают тезис «младшие братья». Но мы равноправны!

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат».
Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат».
Никита Рачиловский, СТВ:
25 января под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялся выездной семинар на тему «Республика Беларусь: от истоков до современности (исторический путь государственного строительства)». Открывая семинар, Наталья Кочанова отметила, что наступил момент истины в истории белорусской государственности. И это, безусловно, так. Оглядываясь и объективно смотря в историю, мы видим, через какие испытания прошел белорусский народ и как важно сегодня сохранить и приумножить все, что было сделано и чего достигла суверенная и независимая Беларусь. Именно об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии – членом Совета Республики, ректором Академии последипломного образования, кандидатом философских наук, доцентом Олегом Дьяченко.
Никита Рачиловский:
Очень часто можно услышать, что якобы белорусская государственность еще слишком молодая, забывая про путь, начиная от Полоцкого и Туровского княжеств, заканчивая современностью. Как бы вы это прокомментировали?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
История белорусской государственности насчитывает более 12 веков. Мы говорим о Полоцком, Туровском княжествах. Впервые в летописях 9 века упоминались и Полоцк, и Туров. Но это были города-княжества, которые существовали и до этого периода времени. Поэтому история нашей государственности уходит в глубь веков, когда эти земли заселялись славянами, когда создавались племенные славянские союзы, когда возникали протогосударства. Поэтому наша история – это история более 12 веков становления государственности. И учитывая, что белорусский народ – это народ, который компактно проживает на этих землях уже более 12 веков… Неважно, это были племенные союзы радимичей, кривичей или дреговичей, на их базе возникает в свое время вместе с другими народами, с другими племенами древнерусская народность, потом белорусская народность. У нас не было массовых перемещений населения. То есть современные белорусы – это потомки тех, кто в свое время входил в эти племенные объединения. Ну, конечно, миграционные процессы были незначительные, но такого массового перемещения не было.
Поэтому мы сегодня говорим о том, что белорусский народ на протяжении всей своей многовековой истории строил свое государство в разных образованиях. Это и древнерусские княжества, Полоцкое княжество, Туровское княжество. Дальше в период Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского мы тоже были государствообразующим народом. Далее в период Речи Посполитой. А далее мы приобретаем уже собственную национальную государственность независимую после Октябрьской революции. В соответствии с решениями Сталина и Ленина. Декларация прав народов на самоопределение. Наш народ воспользовался этим. И с 1919 года мы строим свое независимое государство. В 1922 году мы были в качестве одних из создателей великого государства – Союза Советских Социалистических Республик. После окончания Великой Отечественной войны мы были одними из создателей Организации Объединенных Наций. То есть наша государственность не такая уж и молодая, как пытаются некоторые нам внушить, что у нас нет собственной истории. У нас все это есть. И мы должны сегодня этим гордиться. И далее популяризировать.
Никита Рачиловский:
Кто мы, откуда мы и куда мы идем? Белорусы на эти вопросы уже ответили. А как бы вы ответили на эти вопросы для тех, кто их еще задает и кто пытается придать этим вопросам историко-политический окрас?
Олег Дьяченко:
Кто мы? Мы белорусы. Мы древний славянский народ со своей богатой историей, со своей государственностью. Куда мы идем? Мы сделали свой цивилизационный выбор. Мы развиваемся в соответствии с нашей исторически предопределенной цивилизационной парадигмой. Со своими духовно-нравственными ценностями. Со своим типом государственности, со своим типом гражданского общества, со своим народом. И цель наша – это достичь процветания для отдельно взятого человека, для отдельно взятого белоруса, для всего общества и для государства. Личность, общество и государство. Вот эти три единые составляющие. И наша задача сегодня – сохранить все это, самое лучшее. Потому что между цивилизациями, между государством идет жесточайшая борьба за выживание, конкурентная борьба. И в этой жесткой борьбе мы должны выстоять. А выстоять мы можем, только опираясь на собственный цивилизационный выбор, на собственную систему ценностей, исторически предопределенную, которая выработалась в нашем народе. Я думаю, у нас все будет хорошо в этом плане.
Никита Рачиловский:
Наше государство является носителем и хранителем традиционных христианских ценностей. Какие основные традиционные христианские ценности мы переняли и сохранили еще с древних времен?
Олег Дьяченко:
Из этих ценностей я бы в первую очередь назвал ценности семьи, добробыта, солидарности, ответственности. Очень важная ценность, которая и в христианстве, и в народе существует, – это ценность общности. Як кажуць беларусы, талака. Все вопросы решать совместно. И, конечно, ценность совместного общежития. Обратите внимание. Белорусский народ формировался в сельской местности, это сельская нация, сельский народ. И как компактно и толокой решали все вопросы, проживали в сельской местности – сегодня в городах мы тоже видим: они проживают компактно в этих агломерациях. Тоже вопрос решается в жизни, руководствуясь принципом общности, принципом солидарности. Поэтому такая важная ценность. И ценность жизни. Без этого мы тоже не можем, это наивысшая ценность – жизнь человека. Ценности гуманизма – они никуда не уходят. Ценности милосердия – они тоже никуда не уходят. Даже сегодня в свете последних политических событий, когда руководство нашего государства предлагает людям оступившимся принять правильное решение и вернуться в нашу страну. Мы чем руководствуется? Милосердием. Это тоже ценность.
Никита Рачиловский:
Очень символично – в Год мира и созидания.
Олег Дьяченко:
Конечно. И в Год исторической памяти. У нас существовал набор наших ценностей, связанных с почитанием наших предков, наших героев, которые воевали за свободу, за независимость нашего белорусского государства.
Никита Рачиловский:
Белорусы всего выступали и выступают за диалог. Мы миролюбивые и толерантные, всегда готовы помочь ближнему. Почему так исторически сложилось? Ведь это свойственно далеко не каждому народу.
Олег Дьяченко:
Исторически так сложилось, что на землях Беларуси, древней Беларуси и уже в эпоху Великого княжества Литовского, и дальше, сосуществовали разные народы. Это были и славянские народы, и балтские народы, и евреи, с 15 века и татары. Учитывая, что у каждого из этих народов свои традиции, обычаи, приходилось жить в рамках одного большого государства, Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского, в рамках Речи Посполитой, в пределах Российской империи, далее в Советском Союзе, то необходимо было искать формы сосуществования, взаимопонимания, взаимоуважения. И это является одной из знаковых черт нашей ментальности. Мы уважаем каждого, мы принимаем каждого, кто к нам с добром. Эта толерантность, в лучшем смысле этого слова, является знаковой чертой национальной психологии.
Никита Рачиловский:
На выездном семинаре Наталья Кочанова отметила, что Полоцк – колыбель белорусской государственности. И Полоцк был ключевым городом Древней Руси наравне с Новгородом и Киевом и всегда был довольно-таки самодостаточным. Достаточно ли мы много об этом говорим, чтобы про это не забывали?
Олег Дьяченко:
Проведение этого семинара очень значимо. Потому что и Год исторической памяти был, и сегодня взята на вооружение, разработана нашими историками концепция истории белорусской государственности. Это очень важная концепция, в соответствии с которой мы рассматриваем все исторические события, которые происходят на территории нашей республики и за ее пределами, с точки зрения интересов белорусского народа. И поэтому акцентирование внимания на полоцкой государственности своевременно. Дело в том, что сегодня, не секрет, распространяются концепции младшего брата, старшего брата, начинают выяснять, кто важнее – Москва с Новгородом (Москва как продолжатель традиции новгородской) или Киев. Белорусам постоянно бросают такой тезис, что младшие братья. Но наши историки, археологи доказали, не на основе летописных сведений, а на основе тех материальных объектов, с которыми они работали, что Полоцк имеет древнейшее происхождение. Первое упоминание в летописях – в 9 веке. Но глубже еще идет. И Полоцк символизирует, с одной стороны, и самостоятельность политического курса, мы знаем политику полоцких князей, но в то же время символизирует братские отношения с другими центрами Древней Руси, будь то Новгород, Киев. То есть мы равноправны, и это сегодня нужно подчеркивать на всей уровнях. Что белорусское государство – как продолжение полоцкой государственности. Она так же равнозначная, так же равна, как и другие формы государственности, которые возникли затем по традиции от Новгорода Великого и от Киева.
Никита Рачиловский:
Беларусь является одной их стран – учредителей Организации Объединенных Наций. Насколько сегодня объективно эта организация выполняет свои международные обязательства?
Олег Дьяченко:
Мы с вами помним, что Организация Объединенных Наций создавалась уже после великой войны, которая принесла страдания и боль десяткам миллионов жителей нашей Земли. Более 50 государств были вовлечены в эту войну. И особенно боль была для нашего народа. Поэтому создавалась она, чтобы предотвратить в будущем возникновение военных конфликтов, как такой наднациональный регулятор. Но, к сожалению, в последние годы Организация Объединенных Наций утратила функцию, которая была еще десятилетиями раньше, эффективного регулятора этих процессов, чтобы предотвратить возникновение глобальных конфликтов. Поэтому эта организация будет претерпевать изменения. Она будет реформироваться.
Никита Рачиловский:
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