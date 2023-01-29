Олег Дьяченко: белорусам постоянно бросают тезис «младшие братья». Но мы равноправны!

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Никита Рачиловский, СТВ:

25 января под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялся выездной семинар на тему «Республика Беларусь: от истоков до современности (исторический путь государственного строительства)». Открывая семинар, Наталья Кочанова отметила, что наступил момент истины в истории белорусской государственности. И это, безусловно, так. Оглядываясь и объективно смотря в историю, мы видим, через какие испытания прошел белорусский народ и как важно сегодня сохранить и приумножить все, что было сделано и чего достигла суверенная и независимая Беларусь. Именно об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии – членом Совета Республики, ректором Академии последипломного образования, кандидатом философских наук, доцентом Олегом Дьяченко.

Никита Рачиловский:

Очень часто можно услышать, что якобы белорусская государственность еще слишком молодая, забывая про путь, начиная от Полоцкого и Туровского княжеств, заканчивая современностью. Как бы вы это прокомментировали? Наша история – это история более 12 веков становления государственности Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

История белорусской государственности насчитывает более 12 веков. Мы говорим о Полоцком, Туровском княжествах. Впервые в летописях 9 века упоминались и Полоцк, и Туров. Но это были города-княжества, которые существовали и до этого периода времени. Поэтому история нашей государственности уходит в глубь веков, когда эти земли заселялись славянами, когда создавались племенные славянские союзы, когда возникали протогосударства. Поэтому наша история – это история более 12 веков становления государственности. И учитывая, что белорусский народ – это народ, который компактно проживает на этих землях уже более 12 веков… Неважно, это были племенные союзы радимичей, кривичей или дреговичей, на их базе возникает в свое время вместе с другими народами, с другими племенами древнерусская народность, потом белорусская народность. У нас не было массовых перемещений населения. То есть современные белорусы – это потомки тех, кто в свое время входил в эти племенные объединения. Ну, конечно, миграционные процессы были незначительные, но такого массового перемещения не было. Поэтому мы сегодня говорим о том, что белорусский народ на протяжении всей своей многовековой истории строил свое государство в разных образованиях. Это и древнерусские княжества, Полоцкое княжество, Туровское княжество. Дальше в период Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского мы тоже были государствообразующим народом. Далее в период Речи Посполитой. А далее мы приобретаем уже собственную национальную государственность независимую после Октябрьской революции. В соответствии с решениями Сталина и Ленина. Декларация прав народов на самоопределение. Наш народ воспользовался этим. И с 1919 года мы строим свое независимое государство. В 1922 году мы были в качестве одних из создателей великого государства – Союза Советских Социалистических Республик. После окончания Великой Отечественной войны мы были одними из создателей Организации Объединенных Наций. То есть наша государственность не такая уж и молодая, как пытаются некоторые нам внушить, что у нас нет собственной истории. У нас все это есть. И мы должны сегодня этим гордиться. И далее популяризировать. Никита Рачиловский:

Кто мы, откуда мы и куда мы идем? Белорусы на эти вопросы уже ответили. А как бы вы ответили на эти вопросы для тех, кто их еще задает и кто пытается придать этим вопросам историко-политический окрас? Белорусы сделали свой цивилизационный выбор

Олег Дьяченко:

Кто мы? Мы белорусы. Мы древний славянский народ со своей богатой историей, со своей государственностью. Куда мы идем? Мы сделали свой цивилизационный выбор. Мы развиваемся в соответствии с нашей исторически предопределенной цивилизационной парадигмой. Со своими духовно-нравственными ценностями. Со своим типом государственности, со своим типом гражданского общества, со своим народом. И цель наша – это достичь процветания для отдельно взятого человека, для отдельно взятого белоруса, для всего общества и для государства. Личность, общество и государство. Вот эти три единые составляющие. И наша задача сегодня – сохранить все это, самое лучшее. Потому что между цивилизациями, между государством идет жесточайшая борьба за выживание, конкурентная борьба. И в этой жесткой борьбе мы должны выстоять. А выстоять мы можем, только опираясь на собственный цивилизационный выбор, на собственную систему ценностей, исторически предопределенную, которая выработалась в нашем народе. Я думаю, у нас все будет хорошо в этом плане. Никита Рачиловский:

Наше государство является носителем и хранителем традиционных христианских ценностей. Какие основные традиционные христианские ценности мы переняли и сохранили еще с древних времен? Олег Дьяченко:

Из этих ценностей я бы в первую очередь назвал ценности семьи, добробыта, солидарности, ответственности. Очень важная ценность, которая и в христианстве, и в народе существует, – это ценность общности. Як кажуць беларусы, талака. Все вопросы решать совместно. И, конечно, ценность совместного общежития. Обратите внимание. Белорусский народ формировался в сельской местности, это сельская нация, сельский народ. И как компактно и толокой решали все вопросы, проживали в сельской местности – сегодня в городах мы тоже видим: они проживают компактно в этих агломерациях. Тоже вопрос решается в жизни, руководствуясь принципом общности, принципом солидарности. Поэтому такая важная ценность. И ценность жизни. Без этого мы тоже не можем, это наивысшая ценность – жизнь человека. Ценности гуманизма – они никуда не уходят. Ценности милосердия – они тоже никуда не уходят. Даже сегодня в свете последних политических событий, когда руководство нашего государства предлагает людям оступившимся принять правильное решение и вернуться в нашу страну. Мы чем руководствуется? Милосердием. Это тоже ценность.

Никита Рачиловский:

Очень символично – в Год мира и созидания. Олег Дьяченко:

Конечно. И в Год исторической памяти. У нас существовал набор наших ценностей, связанных с почитанием наших предков, наших героев, которые воевали за свободу, за независимость нашего белорусского государства. Мы уважаем и принимаем каждого, кто к нам с добром. Это знаковая черта национальной психологии Никита Рачиловский:

Белорусы всего выступали и выступают за диалог. Мы миролюбивые и толерантные, всегда готовы помочь ближнему. Почему так исторически сложилось? Ведь это свойственно далеко не каждому народу. Олег Дьяченко:

Исторически так сложилось, что на землях Беларуси, древней Беларуси и уже в эпоху Великого княжества Литовского, и дальше, сосуществовали разные народы. Это были и славянские народы, и балтские народы, и евреи, с 15 века и татары. Учитывая, что у каждого из этих народов свои традиции, обычаи, приходилось жить в рамках одного большого государства, Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского, в рамках Речи Посполитой, в пределах Российской империи, далее в Советском Союзе, то необходимо было искать формы сосуществования, взаимопонимания, взаимоуважения. И это является одной из знаковых черт нашей ментальности. Мы уважаем каждого, мы принимаем каждого, кто к нам с добром. Эта толерантность, в лучшем смысле этого слова, является знаковой чертой национальной психологии. Никита Рачиловский:

На выездном семинаре Наталья Кочанова отметила, что Полоцк – колыбель белорусской государственности. И Полоцк был ключевым городом Древней Руси наравне с Новгородом и Киевом и всегда был довольно-таки самодостаточным. Достаточно ли мы много об этом говорим, чтобы про это не забывали? Распространяются концепции младшего брата, старшего. Но мы равноправны

Олег Дьяченко:

Проведение этого семинара очень значимо. Потому что и Год исторической памяти был, и сегодня взята на вооружение, разработана нашими историками концепция истории белорусской государственности. Это очень важная концепция, в соответствии с которой мы рассматриваем все исторические события, которые происходят на территории нашей республики и за ее пределами, с точки зрения интересов белорусского народа. И поэтому акцентирование внимания на полоцкой государственности своевременно. Дело в том, что сегодня, не секрет, распространяются концепции младшего брата, старшего брата, начинают выяснять, кто важнее – Москва с Новгородом (Москва как продолжатель традиции новгородской) или Киев. Белорусам постоянно бросают такой тезис, что младшие братья. Но наши историки, археологи доказали, не на основе летописных сведений, а на основе тех материальных объектов, с которыми они работали, что Полоцк имеет древнейшее происхождение. Первое упоминание в летописях – в 9 веке. Но глубже еще идет. И Полоцк символизирует, с одной стороны, и самостоятельность политического курса, мы знаем политику полоцких князей, но в то же время символизирует братские отношения с другими центрами Древней Руси, будь то Новгород, Киев. То есть мы равноправны, и это сегодня нужно подчеркивать на всей уровнях. Что белорусское государство – как продолжение полоцкой государственности. Она так же равнозначная, так же равна, как и другие формы государственности, которые возникли затем по традиции от Новгорода Великого и от Киева. Организация Объединенных Наций будет реформироваться Никита Рачиловский:

Беларусь является одной их стран – учредителей Организации Объединенных Наций. Насколько сегодня объективно эта организация выполняет свои международные обязательства?