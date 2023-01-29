«Ребёнку вообще очень понравилось». Что говорят посетители выставки «Беларусь интеллектуальная»?

Новости Беларуси. Самые яркие разработки белорусских ученых продолжают удивлять посетителей выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и первый белорусский электромобиль, и прозрачный телевизор, результаты уникальных генетических исследований. Все распределено по нескольким экспозиционным кластерам: от IT-технологий и инновационного приборостроения до медицины и агропромышленного комплекса. В День белорусской науки выставка вызывает особый интерес.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской организации РОО «Белая Русь»:

Впечатляет такой уровень развития нашего государства. Это говорит о том, что у нас качественное высшее образование, что у нас развита наука, поэтому хотел бы поблагодарить и организаторов выставки.

Чтобы увидеть новейшие разработки ученых, на выставку приезжают со всех регионов Беларуси. По примерным подсчетам, ежедневно ее посетителями становятся более пяти тысяч человек. Олег Романов на выставке «Беларусь интеллектуальная»: разработки соответствуют самым высоким уровням развития (подробности тут).

Большое впечатление произвела продукция оборонной промышленности. Я думаю, что наши границы под надежной защитой сегодня. И, конечно, то, что нам представили наши различные ученые, тоже не может не заставлять радоваться, потому что это то, к чему мы стремились на протяжении долгих лет нашей независимости.

Очень интересная выставка, ребенку вообще очень понравилось. Он любит технику, автомобили, роботов. Понравились военные машины, разная техника. Все замечательно, выходной прошел на ура.