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В Беларуси убрано почти 20% посевов сахарной свёклы

23 сентября 2022 07:39
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Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 20 % посевов сахарной свеклы. Накопано 652 тысячи тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрано почти 20% посевов сахарной свёклы-1

Планируемый вал – 5 миллионов тонн. В 2021-м было четыре. Из сырья нового урожая планируется получить 600 тысяч тонн сахара. Большинство – 400 тысяч тонн – останется на внутреннем рынке. Свободный ресурс сахара будет экспортирован.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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