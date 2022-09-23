В Беларуси убрано почти 20% посевов сахарной свёклы

Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 20 % посевов сахарной свеклы. Накопано 652 тысячи тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируемый вал – 5 миллионов тонн. В 2021-м было четыре. Из сырья нового урожая планируется получить 600 тысяч тонн сахара. Большинство – 400 тысяч тонн – останется на внутреннем рынке. Свободный ресурс сахара будет экспортирован.