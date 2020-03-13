МАРТ: «На сайте нашего министерства мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам пошаговые комментарии потребителю»

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

На сайте нашего министерства – там практически мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам, знаете, такие пошаговые комментарии потребителю для того, чтобы, в частности, когда мы говорим об интернет-магазине, понятно, что законодательство не каждый человек может прочитать и сходу его понять. Поэтому мы делаем такие вот акценты. Пошаговая, фактически, инструкция, на что обратить внимание в Интернете, какому магазину следует доверять, а какому не следует доверять сразу, потому что из информации, которая у него на сайте есть, это понятно. И дальше – как действовать, к кому обращаться.