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МАРТ: «На сайте нашего министерства мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам пошаговые комментарии потребителю»

13 марта 2020 10:01
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
На сайте нашего министерства – там практически мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам, знаете, такие пошаговые комментарии потребителю для того, чтобы, в частности, когда мы говорим об интернет-магазине, понятно, что законодательство не каждый человек может прочитать и сходу его понять. Поэтому мы делаем такие вот акценты. Пошаговая, фактически, инструкция, на что обратить внимание в Интернете, какому магазину следует доверять, а какому не следует доверять сразу, потому что из информации, которая у него на сайте есть, это понятно. И дальше – как действовать, к кому обращаться.

МАРТ: «На сайте нашего министерства мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам пошаговые комментарии потребителю»-1

# Защита прав потребителей # общество # Инна Гаврильчик

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