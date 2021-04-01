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Ночью ожидаются дожди. Какая погода будет в Беларуси 2 апреля?

01 апреля 2021 13:32
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Новости Беларуси. Синоптики объявили в Беларуси жёлтый уровень опасности на 2 апреля. Причиной стала гололедица, которая ожидается на отдельных участках дорог. 

Как сообщает Белгидромет, в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днём вероятность осадков не превышает 5-10 %. Ночью ветер северный, днём – северо-западный 5-10 м/с. Возможны порывы до 12 м/с, в Гродненской области – до 14 м/с. 

Ночью столбик термометра опустится до +1… +3 °C, в Минской, Гродненской и Витебской областях может похолодать до -1 °C. Днём потеплеет до +6… +8°C, в Брестской и Гомельской областях воздух нагреется до +10 °C. 

Кстати, ранее мы рассказывали о «погодных» приметах на начало апреля. Что нужно сделать на Фотинью Колодезницу – читайте здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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