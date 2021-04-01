Ночью ожидаются дожди. Какая погода будет в Беларуси 2 апреля?

Новости Беларуси. Синоптики объявили в Беларуси жёлтый уровень опасности на 2 апреля. Причиной стала гололедица, которая ожидается на отдельных участках дорог.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днём вероятность осадков не превышает 5-10 %. Ночью ветер северный, днём – северо-западный 5-10 м/с. Возможны порывы до 12 м/с, в Гродненской области – до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +1… +3 °C, в Минской, Гродненской и Витебской областях может похолодать до -1 °C. Днём потеплеет до +6… +8°C, в Брестской и Гомельской областях воздух нагреется до +10 °C.