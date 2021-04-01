Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ценовая ситуация и прогноз по инфляции. Как вы видите ситуацию с ценами? Помните, мы занимались жестко лекарствами в начале этого года, потребительскими товарами так называемого социального спектра. Хотя я это не совсем понимаю, что значит социальные, не социальные товары? На все товары надо мониторить цены и принимать соответствующие меры. Главное, чтобы метода была у нас соответствующая для принятия подобных решений. Но самое главное – недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете «необоснованного роста» и как вы с этим справляетесь? И не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования.