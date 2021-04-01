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Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен

01 апреля 2021 13:25
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Новости Беларуси. О защите внутреннего рынка, недопущении необоснованного роста цен и о прогнозах по инфляции – эти вопросы 1 апреля во внимании Президента. Александр Лукашенко принял с докладом Николая Снопкова и Владимира Колтовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен-1

На контроле Президента – текущая ценовая ситуация и прогноз по инфляции. Люди должны видеть на полках магазинов широкий ассортимент по доступным ценам. Пристальное внимание остается за необоснованным завышением стоимости продуктов и лекарств. МАРТу поручено продолжить госрегулирование цен на социально значимые товары до конца июня.  

Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ценовая ситуация и прогноз по инфляции. Как вы видите ситуацию с ценами? Помните, мы занимались жестко лекарствами в начале этого года, потребительскими товарами так называемого социального спектра. Хотя я это не совсем понимаю, что значит социальные, не социальные товары? На все товары надо мониторить цены и принимать соответствующие меры. Главное, чтобы метода была у нас соответствующая для принятия подобных решений. Но самое главное – недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете «необоснованного роста» и как вы с этим справляетесь? И не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования.

Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен-7

Александр Лукашенко: дошло до того, что некоторые из магазинов и супермаркетов отказывались брать к реализации белорусские товары (читайте здесь).  

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Владимир Колтович # Фотофакт

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